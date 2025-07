Mamen Mendizabal, sobre dar "más autonomía fiscal a Cataluña": "El procés no ha muerto. Lo mismo por Navidad piden el referéndum"

El Gobierno ha anunciado este lunes el nuevo plan de financiación particular para Cataluña. Lo presentaron en rueda de prensa el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y el conseller de Presidencia, Albert Dalmau.

Por ello, en 'Más de Uno', la periodista y colaboradora Mamen Mendizábal ha dado su opinión acerca de este nuevo plan. Cataloga esta iniciativa como "un punto en la casilla de Esquerra en la negociación" y ante las grandes peticiones de los grupos independentistas menciona que "lo mismo por Navidad piden el referéndum".

"En este acuerdo hay más preguntas que respuestas"

A través de este nuevo plan, la Agencia Tributaria de Cataluña recaudará ella misma todos los impuestos que se perciban en el territorio. Trabajarán de forma independiente a la Agencia Tributaria nacional y no será tutelada de ninguna forma, aunque la misma ha señalado que colaborarán porque "la hacienda catalana no puede estar desconectada" del resto.

Sin embargo, el Gobierno todavía no ha anunciado cuándo se pondrá en marcha el plan ni los importes. "No sabemos algo básico para la economía, los importes, ni el importe que aporta, ni el que recauda. No sabemos tampoco las fechas en las que se va a iniciar. No sabemos absolutamente nada", aclara Mamen Mendizábal.

No es el momento idóneo para perpetrar este plan

"Me parece peligroso dar en este momento más autonomía fiscal a Cataluña, porque el procés no ha muerto, está aletargado" anuncia la presentadora. Mamen también afirma que es un mal momento para proporcionar este plan de autonomía fiscal a Cataluña por la situación en la que se encuentra el procés y las últimas actuaciones del Gobierno, como el indulto a los responsables del referéndum del 1-O o las negociaciones con Puigdemont.