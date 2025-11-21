Mamen Mendizábal, tras la condena al fiscal general: “La justicia o pone algo de cabeza o pierde mucha credibilidad”

Durante su intervención en la tertulia de Más de Uno, Mamen Mendizábal rechazó interpretar el caso del fiscal general del Estado como una situación clave en el apoyo a Ayuso. La periodista recalcó que no debe tratarse como una situación partidista ya que, ha destacado que a la pareja de la presidenta madrileña, González Amador, "se le acusa de haber defraudado 350.000 €".

La periodista subrayó que, pese a que algunos sectores han intentado presentar el caso como una disputa entre figuras políticas, el origen siguen siendo los varios delitos por fraude de González Amador.

Una supuesta victoria política

La periodista insistió en que esta condena "no se puede dirimir en términos de victoria política de Ayuso y derrota de Pedro Sánchez" ya que, añade Mendizábal, si existe algún triunfo en el entorno de la Presidenta "se nos olvidan los delitos fiscales de su novio". Para la periodista "victoria no hay para nadie" ya que la atención debería centrarse en el impacto institucional. "La justicia o pone algo de cabeza o tiene el peligro de que pierda mucha credibilidad", ha afirmado Mendizábal.

El impacto del caso en la Fiscalía del Estado

Tras la condena por inhabilitación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, así como una multa de 7.200 € es relevante recordar que este caso no ha ocurrido antes algo similar ya que es la primera vez en la democracia española que un fiscal general del Estado es condenado por revelación de secretos.

En este caso, García Ortiz puede recurrir pero con las dos herramientas más limitadas que ofrece la ley. La primera, el incidente de nulidad ante el Supremo. A partir de esta puerta, el condenado considera que la sentencia ha vulnerado los derechos fundamentales y no tuvo oportunidad de denunciarlo antes. Este mecanismo es extraordinario y poco habitual y que solo prospera cuando existen errores graves de procedimiento.

Otro método es el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Si el Supremo rechaza el incidente, García Ortiz podrá acudir al Tribunal Constitucional mediante un recurso de amparo. Allí deberá argumentar que la condena vulnera los derechos fundamentales y el Constitucional puede decidir si suspender cautelarmente la inhabilitación mientras estudia el caso.

No obstante, en este caso, no debe polarizarse tratándose como una disputa partidista, como ha comentado la periodista Mamen Mendizábal, sino que el origen del caso son los delitos por fraude de la pareja de Díaz Ayuso, González Amador.