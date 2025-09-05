Mamen Mendizábal, sobre el aspecto físico de Pedro Sánchez: "El Gobierno solo debería informar si es un problema de salud"

El estado físico de Pedro Sánchez ha sido objeto de debate en la opinión pública y, por tanto, también en la tertulia política de Más de uno. La conversación partió de una reflexión de Carlos Alsina, que planteó si el Ejecutivo debería pronunciarse sobre la evidente pérdida de peso del presidente del Gobierno.

"La opinión pública, que no es ciega, pues dice: ha perdido mucho peso. Hay que darle la enhorabuena por haber perdido mucho peso, o al revés, hay quien dice que tiene un aspecto que igual ya preocupa un poco. ¿Sobre eso hay que informar o no hay que informar? ¿El Gobierno debe o no debe?", cuestionó Alsina.

Mamen Mendizábal fue clara en su respuesta. La periodista y presentadora de televisión defendió que el Ejecutivo solo debería informar en caso de que existiera un problema médico real. "Yo soy de la opinión que solamente debe informar si esto reviste un problema de salud", subrayó. Y añadió: "Si esto tiene que ver con el ayuno intermitente, con el Ozempic o con cualquiera de estas alternativas que se están barajando en este momento, pues mira, que el presidente sea dueño de sus actosy también de su propia concepción de la estética".

Señaló que el debate no debería quedarse en lo superficial. "Si hay verdaderamente detrás un problema de salud, que por lo que sabemos no está, o de salud física, porque hay muchos tipos de salud, la salud mental aquí del presidente también debe estar en cuestión", apuntó.

En ese sentido, Mendizábal recordó la presión personal y política a la que está sometido el jefe del Ejecutivo. "Con la cantidad de asuntos que tiene sobre la mesa que le afectan de manera personal, hablo de todo el proceso judicial contra su mujer, contra su hermano, y las propias decepciones con su partido a través de Santos Cerdán, etc., pero solamente si es así", remarcó.