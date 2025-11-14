Mamen Mendizábal, sobre el apoyo de Pedro Sánchez a Rosalía: "Aprovecha el tirón para hacer un producto nacional"

La visita de Pedro Sánchez al programa 'Generación ya' de Radio3 ha generado muchos comentarios e hipótesis sobre la intencionalidad de su visita y sus referencias a Rosalía. La artista española publicó la semana pasada su cuarto álbum, 'LUX,' y Pedro Sánchez habló de él en sus redes sociales.

En un mensaje en su red social X, el presidente felicitó a Rosalía por el lanzamiento de 'LUX' y aseguró que la cantante catalana ha colocado a España en la cima de la música mundial, con el debut más exitoso de una artista hispanohablante femenina en Spotify, llegando a ser ayer la tercera artista más escuchada de toda la plataforma.

Me reservé una hora para escuchar el disco de Rosalía

El presidente también habló de Rosalía en su visita al programa musical de Radio3 'Generación ya'. Sánchez reconoció que se reservó una hora para escuchar el disco de Rosalía y que aunque le han gustado todas las canciones del disco, en su TikTok va a recomendar una.

Es la estrategia que ha adoptado el presidente para atraer el voto joven: recomendar música y hablar de sus gustos musicales. Los tertulianos de 'Más de uno' han analizado y comentado estas declaraciones del presidente sobre Rosalía.

¿Sánchez utiliza a Rosalía como escudo político?

Mamen Mendizábal ha dicho que Sánchez intenta aprovechar el tirón internacional de Rosalía para hacerlo un producto nacional, "casi mérito propio". Para Rubén Amón, las declaraciones de Sánchez sobre Rosalía son posicionamiento ideológico y trata de convertir a Rosalía en un escudo ideológico para sustraerlo a quien está en otro orden político y no puede comulgar con Rosalía.

"Sánchez utiliza el éxito de Rosalía, para, por un momento, dejar de hablar de sus cosas y hablar de la de los demás", ha afirmado Mamen Mendizábal.