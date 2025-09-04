Un ex magistrado del Tribunal Supremo en un acto de Vox: "Me llamo Francisca Javiera y soy mujer"

Vox ha celebrado este jueves en el Congreso de los Diputados junto a la Asociación Nacional de Ayudas a las Víctimas de la Violencia Doméstica (Anavid) unas jornadas bajo el nombre 'Ideología de género y denuncias falsas España/Argentina', que se han basado en negar la violencia de género y criticar las leyes para prevenirla.

La polémica se ha desatado tras la intervención de Javier Borrego, ex magistrado del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en un intento de ridiculizar la autodeterminación de género ha puesto un ejemplo en el que él mismo decía sentirse mujer durante unos segundos.

"¡Hoy me siento mujer! Me llamo Francisca Javiera y soy mujer. No me lo discutan que les llevo por delito de odio a un tribunal. Muchas gracias, han respetado mi identidad de género que transitoriamente en dos segundos he manifestado", ha dicho Borrego ante las miradas de los asistentes.

Por parte de Vox ha participado la diputada Rocío de Meer, que ha asegurado que "hay mucha gente que no quiere que estemos aquí", haciendo alusión a la petición de la cancelación de estas jornadas presentada ante la Mesa del Congreso por ERC, EH Bildu y BNG que no han secundado PSOE y PP.

En las ponencias también han participado el vicepresidente de Anavid, Jesús Muñoz; los abogados argentinos del Observatorio de Falsas Denuncias, Patricia Anzoátegui y Rubén Melloni; la psicóloga Tania Evans; y el portavoz de Vox para Interior, Seguridad e Inmigración, Samuel Vázquez.