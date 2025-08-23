Madrid carga contra la "financiación singular bilateral" de Cataluña y anuncia que recurrirá a la Justicia "si se tomara algún acuerdo"

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha comparecido ante los medios de comunicación tras la visita a las instalaciones de ASV NATUR FLOR, donde ha aprovechado para cargar contra la condonación de parte de la deuda de las Comunidades Autónomas que provocará que el Ministerio de Hacienda tenga que hacer frente a 83.252 millones de euros y ha avisado de que el Gobierno regional peleará para evitar la "financiación singular bilateral" de Cataluña.

Asimismo, Albert ha reiterado la necesidad de reunir al Consejo de Política Fiscal y Financiera que "se tendría que haber reunido en julio", para que todos los territorios pudiesen abordar este conflicto de manera conjunta. La consejera ha recriminado que el Gobierno esté actuando "de forma bilateral" con Cataluña y después con "el resto".

"De esa manera podremos hacer lo que es tan necesario, que es una reforma de nuestro sistema de financiación autonómica para todas las comunidades. Todas las comunidades necesitamos una reforma de ese sistema, que la última fue del 2009 y de nuevo fue pactada bilateralmente con Cataluña, y en la que sufrimos el resto de las comunidades autónomas", ha indicado.

Por otra parte, ha anunciado una protesta ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera "si se lleva a cabo una financiación singular bilateral", y, "si se tomara algún acuerdo", recurrirán a la Audiencia Nacional. No sería la primera vez, puesto que ya interpusieron un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del Consejo en febrero, cuando se acordó la condonación de 83.000 millones de euros a las autonomías, de los cuales 8.644 eran de la Comunidad de Madrid.

Albert también ha expresado que si el Gobierno pretende continuar con la constatación de la financiación singular, deberá modificar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), algo que el Ejecutivo liderado por Ayuso no pretende permitir y recurrirá a "todas las medidas convenientes como es un recurso ante el Tribunal Constitucional".

Este acelerón en la financiación singular está previsto que se apruebe "en breve" en el Consejo de Ministros y surge de uno de los pactos que acordó el Gobierno con ERC. Andalucía y Cataluña serán las dos comunidades que más se beneficien de la medida, ya que Hacienda asumirá 18.791 y 17.104 millones de euros respectivamente de cada una de ellas.

Tras estas dos regiones, se sitúan la Comunidad Valenciana (11.210 millones); Comunidad de Madrid (8.644 millones); Castilla-La Mancha (4.927 millones); Galicia (4.010 millones); Castilla y León (3.643 millones); Murcia (3.318 millones); Canarias (3.259 millones); Aragón (2.124 millones); Baleares (1.741 millones); Extremadura (1.718 millones); Cantabria (809 millones) y La Rioja (448 millones), tal y como recoge Europa Press.