El PP lleva al Parlamento Europeo la condena del fiscal general y acusa al Gobierno de “romper la separación de poderes”

El Partido Popular ha anunciado que llevará al Parlamento Europeo la reciente condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, dictada por el Tribunal Supremo. Así lo ha anunciado la vicepresidenta del grupo Popular Europeo y secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE), Dolors Montserrat, quien ha subrayado que este suceso es uno de los más "graves" que ha afrontado la democracia española desde el punto de vista institucional. Los populares han enmarcado este caso como un "riesgo" para la separación de poderes en España.

Los populares afirman que la sentencia informa de que el fiscal general del Estado "utilizó su posición para fines políticos, vulnerando principios esenciales del Estado de derecho". Para el PPE lo verdaderamente alarmante es que el Ejecutivo apoyó al fiscal hasta el final, incluso cuando ya existían indicios claros de su conducta irregular.

"Una quiebra de las funciones constitucionales"

Montserrat ha destacado que España no se encuentra ante un "desliz", sino ante una quiebra deliberada de las funciones del Ministerio Fiscal. Por ello se ha referido a la condena de la persona encargada de garantizar la legalidad que, según el PPE, delinquió por razones políticas rompiendo la separación de poderes.

Por su parte, el eurodiputado Adrián Vázquez, ha afirmado que el Ejecutivo no encaja con los valores democráticos ya que, a su juicio, ha habido un "respaldo explícito" deslegitimando así al Tribunal Supremo. Para el eurodiputado, esta actitud revela un "deterioro institucional que Europa no puede ignorar".

Por todo ello, el PP ha concretado que la Unión Europea debe actuar cuando un Estado miembro muestra alguna señal de ruptura sobre los poderes, así como de vulneración de la independencia judicial.