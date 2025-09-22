El PP lleva al Congreso los fallos en las pulseras antimaltrato y pide la reprobación de Ana Redondo

Los "fallos" en las pulseras telemáticas llegan esta semana al Pleno del Congreso de los Diputados, con la petición del Partido Popular (PP) de reprobar a la ministra de Igualdad, Ana Redondo. La Fiscalía General del Estado (FGE) alertó de estos errores en su Memoria del 2024.

Según consta en el documento, la FGE avisó de absoluciones por "fallos" en las pulseras telemáticas y con el prestador del servicio, algo que ha admitido Redondo, que ha comentado que hubo "algunas incidencias técnicas" cuando se produjo un cambio de contrato. "Había dos empresas y en ese cambio entre una empresa y otra se detectaron varios problemas puntuales que fueron resueltos inmediatamente", dijo en declaraciones a los medios.

Además, Fiscalía informó en la Memoria de que el centro de control Cometa, que es el encargado de controlar el seguimiento de los dispositivos, informó en repetidas ocasiones a los juzgados de que no podía facilitarles la información anterior al 20 de marzo de 202 -día que terminó la migración a las nuevas herramientas-.

El sistema funciona, funciona mejor, están a salvo

La ministra de Igualdad se justificó con que mantuvo una reunión con los trabajadores y empresas implicadas y que se resolvieron las "cuestiones". E insistió en que "el sistema funciona, funciona mejor, están a salvo y que denuncien porque efectivamente el sistema las protege".

Por su parte, la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Fiscalía emitió un comunicado en el que lamentaba "profundamente" la "inquietud generada" y aseguraba que "la coordinación entre las distintas fiscalías fue absoluta, lo que permitió detectar el problema de inmediato".

También se ha pronunciado la Asociación de Mujeres Juristas Themis, que asegura que las mujeres estuvieron desprotegidas porque durante "unos meses" no se pudieron probar las denuncias por quebrantamiento de condena. Según su portavoz, Ángela Alemany, las víctimas quedaron desprotegidas porque no disponían de los procedimientos de la prueba que acreditara la situación de quebrantamiento de órdenes de alejamiento.

La negligencia del Ministerio ha sido absoluta

Así las cosas, el PP ha registrado una moción de interpelación urgente para su debate en el próximo pleno del Congreso para reprobar a la ministra de Igualdad por la "neglicencia". "La negligencia del Ministerio ha sido absoluta porque no solo que haya un fallo es que sabiéndolo no lo hayan arreglado. Es una negligencia absoluta por parte del Ministerio de Igualdad. Para nosotros es gravísimo" ha expresado la portavoz de los populares en una entrevista en Telecinco.

De esta manera, los populares buscarán que el resto de grupos parlamentarios se posicionen junto a ellos en el debate, porque es un "absoluto desastre que debe tener consecuencias". Asimismo, han pedido datos concretos sobre las víctimas que han estado "desprotegidas" este tiempo, aunque Redondo ha aseverado que los sobreseimientos y absoluciones derivadas de estos errores "no llega al 1%".

A través de su secretario general, Miguel Tellado, los populares acusaron al Gobierno de comprar las pulseras en Ali Express. "Tienen tan poca vergüenza, son tan malos, que compraron las pulseras en Ali Expres (...) Qué gran metáfora de su forma de entender el feminismo, un feminismo de Ali Expres", ha dicho este fin de semana en el acto de apertura del curso político en Canarias. Además, informó de que el partido ha elevado el caso ante la Comisión Europea por la posible violación de "cuatro directivas comunitarias".

Actualmente, en España hay 4.500 pulseras telemáticas para maltratadores activas, según datos de la Delegación del Gobierno contra la violencia de Género, un dato que ha disminuido un 6,3% con respecto al mismo mes de 2024.