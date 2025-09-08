Leire Díez se puso en contacto con Koldo García para que no incriminara a Santos Cerdán en su investigación

Leire Díez solicitó personalmente a Koldo García que no implicara al entonces secretario de Organización socialista, Santos Cerdán, en la investigación que instruye el Tribunal Supremo según informa El Mundo. Según el diario, la conocida como 'fontanera' del PSOE reclamó además información sensible que comprometiera a altos mandos de la Guardia Civil.

Ambos mantuvieron varias reuniones en Madrid a principios de este año. En ellas, Díez instó a Koldo, investigado por el supuesto cobro de comisiones durante la pandemia, a no incriminar a Cerdán, que abandonó su cargo meses después, en junio, tras ser imputado por el Supremo. Además, llegó a sugerirle distintos letrados para que cambiara su estrategia de defensa.

Comunicaciones intervenidas

El periódico asegura haber accedido a mensajes en los que Díez recomendaba a Koldo discreción total: "Muy importante. Que la mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Y muy poco teléfono". En los contactos, la ex militante socialista insistía en que no quedara rastro de sus conversaciones y en la necesidad de reunirse con frecuencia porque tenían "mucho que ordenar".

El primer acercamiento se produjo poco antes de las Navidades de 2023, cuando Díez contactó a Koldo por Whatsapp. Tras presentarse como afiliada con experiencia en cargos públicos, acordaron verse en Madrid, en la marisquería La Chalana. A esa primera cita le siguieron al menos otras tres, en las que la fontanera repetía: "No te metas con Santos ni le involucres".

Interés en la Guardia Civil

Paralelamente, Díez le solicitó a Koldo información sobre destacados miembros del PSOE y sobre la cúpula de la Guardia Civil. "Después de lo que te han hecho, destrózalos", le llegó a decir, según publica El Mundo. El ex asesor de José Luis Ábalos se limitó a escuchar y, en varias ocasiones, respondió con su habitual frase: "Todo en su momento". Sin embargo, ante las reiteradas preguntas de Díez sobre sus trabajos para los mandos de Información durante la lucha contra ETA, Koldo reaccionó con desconfianza y acabó rompiendo el contacto de forma brusca.

La aparición de Díez se produjo meses después de que Koldo trasladara a la dirección del PSOE, tras su detención en febrero de 2024, media docena de mensajes en los que pedía un interlocutor válido dentro del partido. En ellos, aseguraba no querer perjudicar a "más de 250 personas" y solicitaba ayuda económica para su familia. "Yo siempre he cumplido órdenes, me he dedicado a solucionar problemas en el partido y ahora lo único que pido es sentido común", expuso en uno de esos recados.

Comparecencias judiciales

La fontanera del PSOE ha sido citada hoy en el Senado a petición del PP para explicar sus reuniones con imputados en distintos casos judiciales que afectan al partido. Además, deberá comparecer en noviembre ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid como investigada por cohecho y tráfico de influencias. Entre los encuentros bajo sospecha se encuentran los mantenidos con el empresario Alejandro Hamlyn y con el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, ambos investigados. Díez ha justificado estas actuaciones en otras ocasiones como parte de un libro de investigación.