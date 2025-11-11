Leire Díez se presentó como la "persona a la que ha puesto el PSOE" en su reunión con Stampa: "Yo traslado luego"

Onda Cero ha tenido acceso al audio de una grabación de la reunión mantenida entre el fiscal Ignacio Stampa y la conocida como 'fontanera' del PSOE, Leire Díez, en la que ella se presenta como la "mano derecha" de Santos Cerdán. Es una conversación que el fiscal grabó como medida de precaución.

"La persona a la que ha puesto el PSOE para ver qué hay en todo esto", así se presentó Leire Díez en el encuentro que mantuvo con el fiscal Stampa para intentar conseguir información el pasado mes de mayo.

En esa reunión, en la que también estaban presentes los empresarios Javier Pérez Dolset y Luis del Rivero, Stampa le preguntó a Díez que a qué se refería y esta contestó que a "irregularidades en gestiones, en informes policiales, irregularidades en facciones, en algunos miembros de la Fiscalía Anticorrupción".

"¿Por qué me ponen a mí?", pregunta retóricamente, a la vez que responde que es "porque yo no tengo vínculos con nadie de todos ellos". "Conozco a todos ellos, pero no tengo vínculo directo", dice Díez.

El fiscal, además, quiere que le confirme que, como le ha dicho, es la mano derecha de Santos Cerdán, a lo que ella responde que sí y que es "la mano derecha que nunca va a aparecer en ningún lado".

En el audio también se oye a Del Rivero deslizar la posibilidad de que Cerdán estuviera presente en la reunión, a lo que Díez responde que no. "Yo traslado luego, luego tengo reunión con él", le dijo.

Por su parte, Pérez Dolset afirmó que cuando se conoció la imputación de Begoña Gómez, "el presidente ya dijo que se limpie todo, sin límite". "Los policías que falsifiquen informes, fuera. Los fiscales que oculten pruebas, fuera. Los tíos que fabriquen causas, fuera", se le oye decir al empresario.

El juez que investiga a la presunta 'fontanera' por cohecho y tráfico de influencias, dispone desde la semana pasada de esta grabación tras la declaración como testigo del fiscal Stampa.