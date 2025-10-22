Leire Díez niega haber hablado con Pedro Sánchez y asegura que denunciará al fiscal Grinda

Las novedades del caso Leire Díez sobre la denuncia del fiscal Stampa ante la Fiscalía Provincial de Madrid por supuestamente liderar una actuación contra la UCO y Anticorrupción siguen generando reacciones. Ahora es la propia fontanera del PSOE la que ha asegurado que denunciará al fiscal Ignacio Stampa por denuncia falsa.

Niega haber hablado con Pedro Sánchez

"No he hablado con Pedro Sánchez, ni esta es una estrategia de Bolaños, ni esta es una estrategia de nada", ha refutado la 'fontanera' del PSOE en una entrevista en Tele 5, en la que también ha afirmado no formar parta de ningún "staff del PSOE" ni "reporta" al jefe del Ejecutivo.

Denunciará al fiscal Grinda

Además, la exmilitante del PSOE ha asegurado que al fiscal Stampa "no se le ofreció nada irregular" y que denunciará al fiscal Grinda -también denunciante por cohecho- "por denuncia falsa, porque nada de eso sucedió" y ha asegurado que jamás se ha puesto en contacto con él.

Intento de "soborno" por parte de Leire Díez

La denuncia que presentó el fiscal Ignacio Stampa ante la Fiscalía de la Comunidad de Madrid exponía que en la reunión que mantuvo el 7 de mayo con la exmilitante del PSOE, Leire Díez, y el empresario, Javier Pérez Dolset, le dieron a entender que Pedro Sánchez "había dado la orden de limpiar, sin límite", tras trascender la investigación a su esposa, Begoña Gómez.

En el escrito presentado por Stampa explica que durante el encuentro que grabó le preguntaron si conocía irregularidades sobre los fiscales de Anticorrupción Alejandro Luzón y José Grinda y sobre el juez Manuel García-Castellón.

Cuando el fiscal les preguntó por qué le llamaban y por qué lo hacían en ese momento, Pérez Dolset le dijo que cuando salió la imputación de Begoña Gómez, Leire le había llamado porque "el presidente había dado orden de limitar, sin límite" y que había que revertir la situación "caiga quien caiga".