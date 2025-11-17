Leire Díez declara ante el juez que la investiga por maniobrar contra la UCO y la Fiscalía

Leire Díez, exmilitante del PSOE, está citada este lunes por el juez que la investiga por supuestas maniobras contra la Guardia Civil y la Fiscalía, ante el que comparecerá después de que haya trascendido un audio en el que dice ser "la persona que ha puesto el PSOE".

Díez comparecerá por primera vez ante el juez Arturo Zamarriego, que en la misma jornada ha citado al empresario Javier Pérez Dolset, también investigado por las reuniones que mantuvo junto a esta exmilitante en busca de información comprometida sobre mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil o sobre el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón.

El tercer investigado en la causa es el periodista Pere Rusiñol, que finalmente declaró la semana pasada, pese a que también estaba citado el lunes, y negó haber participado en un intento de soborno denunciado por el fiscal Anticorrupción José Grinda, apuntando que solo se vio con él para contrastar una información que le afectaba negativamente y que no publicó al desmentir este el grueso de la noticia.

Delitos de cohecho y tráfico de influencias

El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid atribuye a los investigados posibles delitos de cohecho y tráfico de influencias y cree que su búsqueda de "información comprometida o irregular de los mandos de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción a cambio de favores procesales o profesionales" tenía como meta "anular o malbaratar" investigaciones a políticos y empresarios.

En este caso hay varios hitos a aclarar: las reuniones mantenidas por Leire Díez y Pérez Dolset con un empresario huido de la Justicia, Alejandro Hamlyn, para lograr información del mando de la UCO Antonio Balas; los encuentros con el guardia civil investigado en el 'caso Koldo', Rubén Villalba o los intentos de sobornos denunciados por los fiscales José Grinda e Ignacio Stampa.

Hasta el momento, la defensa de Leire Díez ha utilizado el mismo argumento dado por esta cuando estalló el caso y pidió la baja del PSOE: que todas sus acciones obedecían a una investigación periodística. Ante la prensa Leire también negó ser "fontanera" del PSOE.

La "mano derecha" de Santos Cerdán

Sin embargo, ahora debe comparecer después de que haya trascendido un audio en el que le dice al fiscal Stampa que ella era la "mano derecha" de quien entonces era el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ahora en prisión, y la "persona que ha puesto el PSOE a ver qué había detrás de todo esto", en alusión a supuestas irregularidades.

En ese encuentro del 7 de mayo, que el fiscal grabó y cuyo audio figura en la causa, participó también Pérez Dolset, a quien se escucha contar que el juez Manuel García-Castellón le dio unos audios del comisario José Manuel Villarejo para desencriptarlos, entre los que se incluía un supuesto espionaje al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez.

Ambos investigados le dijeron a este fiscal que el jefe del Ejecutivo había dado orden de limpiar "sin límite" después de que imputasen a su mujer, Begoña Gómez, y que quedasen fuera los "policías que falsifiquen informes" o "fiscales que oculten pruebas".

Tercera jornada de declaraciones

La de este lunes es la tercera jornada de declaraciones del juez Zamarriego, que el pasado 5 de noviembre escuchó el testimonio de los dos fiscales que denuncian soborno y del guardia civil Rubén Villalba, que tomó notas de las propuestas hechas por Leire Diez en la reunión que mantuvieron, como la de pagarle la defensa o destinarle junto a la directora de la Guardia Civil.