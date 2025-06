Leire Díez custodia fuera de España presuntos trapos sucios contra la Policía Nacional

Han pasado ya varios días desde que el nombre de Leire Díez salió a la palestra en el debate público por su presunta campaña para conseguir trapos sucios sobre la UCO, y este lunes conocemos que la "fontanera" del PSOE tiene información relacionada con presuntas prácticas irregulares de la Policía Nacional custodiada a buen recaudo en el extranjero.

Según ha publicado 'La Razón', Díez habría estado trabajando en recopilar este tipo de información durante seis años junto a una veintena de personas entra las que se encuentran importantes empresarios. Tendría material sobre la conocida como policía patriótica que presuntamente habría espiado a rivales políticos del PP durante el gobierno de Mariano Rajoy, pero también sobre algunos jueces y fiscales.

La intención principal de estos trabajos era la de conseguir información para denunciar este tipo de hechos por parte de un amplio grupo de personas que se sentían perjudicadas y perseguidas por diferentes investigaciones policiales, muchas de ellas sin relación alguna con el PSOE, aunque tras los audios publicados la pasada semana por 'El Confidencial' se entiende que también se buscaban trapos sucios sobre un grupo como la UCO, que investiga diferentes casos en el entorno de Pedro Sánchez.

Estas personas, además, han puesto toda la información recopilada, con más de un centenar de presuntas irregularidades cometidas por la Policía Nacional y miembros de la judicatura, al servicio de todos los partidos políticos para limpiar el sistema.

Gestionó el voto por correo en las últimas elecciones generales

Según ha publicado 'El Confidencial', Leire Díez fue la encargada de la gestión del voto por correo en las últimas elecciones generales celebradas en julio de 2023 y que estuvieron marcadas por el caos. A falta de dos días para los comicios 47.000 personas no habían recibido la documentación necesaria, 375.000 no había acudido a por ella tras ser avisadas y 300.000 no habían ido a votar.

Sindicatos como UGT y CCOO criticaron el proceso y denunciaron falta de previsión en la implementación de las medidas, la incapacidad de anticiparse y la falta de información institucional, así como la falta de información a la población sobre cómo votar por correo.

El PP pide a Sánchez explicaciones sobre Leire Díez

El Partido Popular ha anunciado que va a pedir la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que explique lo que llaman "una guerra sucia" llevada a cabo por la militante Leire Díez contra la UCO de la Guardia Civil, así como jueces y fiscales siguiendo, supuestamente, instrucciones del partido socialista.

Según fuentes populares, esta petición es para que Sánchez dé explicaciones sobre los hechos que califican como "gravísimos", porque "muestran la existencia" de una trama presuntamente delictiva formada por personas cercanas a su Gobierno.

Estas fuentes insisten en que el Ejecutivo ha utilizado las instituciones del Estado de "manera partidista"para encubrir casos de corrupción que involucran a la cúpula del PSOE, "al corazón del Ejecutivo" y al entorno familiar del presidente.