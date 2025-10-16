Koldo García comparece este jueves en el Tribunal Supremo

El exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, está citado en la mañana de este jueves en el Tribunal Supremo para declarar ante el juez ante Leopoldo Puente, que le interrogará sobre los gastos del exdirigente socialista de 95.437 euros que gestionaban Koldo y su exmujer.

Es la tercera vez que Koldo acude a la llamada del juez Lepoldo Puente, aunque tuvo que personarse en otra ocasión. Fue para someterse a la prueba caligráfica en la que los peritos concluyeron que era suya la letra de las anotaciones que aparecían en un listado de obra pública que entregó Víctor de Aldama al alto tribunal para señalar las presuntas mordidas en el Ministerio de Transportes durante la era Ábalos.

Su declaración se antoja una incógnita pues se desconoce si responderá a las preguntas del juez y del fiscal o se acogerá a su derecho a no declarar, como sucedió en su última citación. En todo caso será clave de cara a la vistilla que se celebrará después para revisar sus medidas cautelares. Ahora mismo tiene impuestas la retirada de pasaporte, la prohibición de salir del país y comparecencias en el juzgado.

El encargado de los pagos de Ábalos

El antiguo asesor vuelve a hacer el paseíllo, esta vez, para responder a las revelaciones del último informe de la UCO. Un informe de la Guardia Civil señala a Koldo García como la persona que pagaba regularmente junto a su exmujer Patricia Úriz los gastos personales de su jefe y de su entorno: regalos a amigas, la pensión alimenticia de uno de sus hijos o a la empleada del hogar durante el tiempo en el que Ábalos dirigía el Ministerio con el mayor presupuesto del Gobierno.

El juez Puente señala al asesor del exministro como el gestor y custodio de esos fondos opacos que habrían ingresado de las presuntas mordidas a cambio de adjudicaciones públicas. La UCO también incluyó en su informe la jerga de las chistorras, los soles y las lechugas que empleaban Koldo y su mujer para referirse al dinero que gestionaba y que no era suyo.

Ayer su defensa pidió el archivo de la causa, declarar su nulidad, con el argumento de que el Tribunal Supremo está indagando hechos que no formaron parte del suplicatorio que concedió el Congreso para proceder contra Ábalos, en concreto los contratos de emergencia de material sanitario durante la pandemia.

Ábalos continua en libertad

La Fiscalía Anticorrupción decidió no solicitarla el pasado miércoles con el exministro que quedó en libertad a pesar de que se acogió a su derecho a no declarar alegando la indefensión que tenía por haber renunciado 48 horas antes a su abogado.

Y a pesar de que en el auto del juez, Puente aprecia un riesgo creciente de fuga a medida que se aproxima la apertura del juicio oral. En ese escrito hace referencia a los indicios robustos y sólidos de sus posibles delitos de corrupción. Pero lo que más se destaca hoy de ese auto es la sugerencia que hace el juez para evitar situaciones que provocan estupor como que Ábalos siga siendo diputado en estas condiciones, instando al Congreso a que reflexione sobre esta situación.

Desde la presidencia de la Cámara Baja han trasladado su malestar por esta referencia, recordando la separación de poderes y también el papel del poder judicial que debe ser el de cumplir las leyes y no opinar sobre ellas.