Koldo defiende a Santos Cerdán, asegura no haber cobrado mordidas y sostiene que solo ayudaba a empresarios

Koldo García ha reaparecido públicamente para dar su versión sobre la trama que lo ha situado en el centro del escándalo. En una entrevista en TVE, el exasesor del Ministerio de Transportes ha salido en defensa de Santos Cerdán, su antiguo compañero de partido, y ha rechazado rotundamente haber cobrado comisiones ilegales a cambio de contratos públicos.

"Es una salvajada lo que han hecho con ese señor", ha dicho sobre la entrada en prisión del ex 'número tres' del PSOE. Según Koldo, no encuentra explicación "jurídica" a que Cerdán esté entre rejas y rechaza haber gestionado adjudicaciones irregulares con él: "Es mentira".

Un enlace lícito

Más allá de los titulares, el exasesor ha asegurado que su papel como enlace entre empresarios y administración fue "lícito", y que siempre actuó con la voluntad de solucionar problemas a quienes acudían a él. "He ayudado a toda persona que me haya pedido que necesite ayuda. Y sobre todo empresarios españoles", ha defendido.

García no se ha escondido al reconocer que puso en contacto al empresario Víctor de Aldama con "varias personas" dentro del ministerio. Sin embargo, ha restado importancia al asunto, explicando que hizo lo mismo "con muchísimos empresarios", y que lo veía como parte normal de su función. "Si no fuera lícito, no lo habría hecho", ha zanjado.

"No he amañado nada"

También ha querido desmarcarse del supuesto papel que se le atribuye en la adjudicación de obra pública. "No he amañado nada", ha declarado, calificando como "tonterías" algunas de las informaciones que apuntan a una ‘trama navarra’. Sobre su relación con la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, ha apuntado que "era la que teníamos que tener en el Ministerio de Transportes".

Koldo ha sido tajante al afirmar que no ha grabado conversaciones ni audios comprometedores. No obstante, ha mostrado desconfianza en torno a los archivos de voz encontrados en sus dispositivos. "Yo no puedo decirte qué es verdad o qué es mentira porque no me han dado acceso a ello". Asegura que lleva tiempo pidiendo esa documentación para poder ejercer su defensa.

Asume responsabilidades

A pesar de todo, se ha mostrado dispuesto a asumir responsabilidades si se demuestra que actuó de forma ilícita. "Estoy dispuesto a pagar si he hecho algo incorrecto", aunque matiza que "todavía no se me ha acusado de nada".