Koldo afirma que está "feliz" tras no entrar en la cárcel y carga contra Aldama: "No entiendo que esté en la calle y Santos en prisión"

Koldo García se ha mostrado "feliz" y "contento" tras conocer la decisión del juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, de dejarlo en libertad en el marco de la investigación que le implica a él y a los dos últimos secretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. En conversación con el diario 'La Razón', el exasesor del entonces ministro de Fomento ha defendido su inocencia y criticado el "linchamiento mediático" sufrido durante los últimos meses.

El magistrado del Tribunal Supremo decidió este jueves mantener a Koldo García en libertad con las mismas medidas cautelares que ya tenía impuestas, tal como hizo un día antes con el exministro de Transportes, José Luis Ábalos. El exasesor se acogió a su derecho a no declarar, y la Fiscalía Anticorrupción tampoco solicitó su ingreso en prisión provisional, en consonancia con la decisión del juez.

Tras salir del juzgado, García denunció la presión mediática "totalmente desproporcionada y exagerada" que, según él, han padecido los implicados. Ha comparado la situación de Santos Cerdán que continúa en prisión, Koldo con la del empresario Víctor de Aldama, investigado en el 'caso hidrocarburos' y en el propio 'caso Koldo': "No puedo entender que alguien que ha reconocido que ha cometido delitos esté en libertad, gastándose el dinero que ha estafado a todos los españoles."

En ese sentido, insiste en que otras personas como Cerdán están en prisión sin ninguna prueba y otros como Aldama en libertad tras reconocer sus delitos. "No me entra en la cabeza". "¿Qué pasa? ¿Qué para estar en prisión hay que tener el carné del PSOE en la boca?". El exasesor acudió al Supremo con una mochila, símbolo de que no descartaba el ingreso en prisión. "Poco a poco se irá demostrando todo; hay cosas que ya se han demostrado", afirmó tras su comparecencia.

En conversación con La Razón, García insistió en su desconcierto ante el desarrollo de la causa, que lleva su nombre: "No entiendo cómo este caso ha adquirido tanta magnitud ni por qué, desde el principio, no se reconocen las pruebas jurídicas." También criticó el papel de los medios de comunicación: "El mundo mediático se ha encargado muy mucho de desprestigiarme, tanto a mí como a cualquier persona vinculada a este asunto."García concluyó asegurando que seguirá colaborando con la justicia y confía en que "la verdad acabará imponiéndose".