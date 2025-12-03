Ketty Garat: "El presidente sabía de las andanzas sexuales de Ábalos con prostitutas y por eso le cesó"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado en varias entrevistas que no conocía al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, "desde el punto de vista personal". Sin embargo, estas declaraciones son contradictorias con respecto a los calificativos que ha utilizado el líder el Ejecutivo hacia Ábalos.

En Por Fin, la periodista Ketty Garat ha sido contundente: "El presidente del Gobierno sabía de las andanzas sexuales de José Luis Ábalos y por eso le cesó". Garat ha puntualizado que en realidad Sánchez era conocedor de estos hechos desde noviembre de 2020, pero no le cesó hasta nueve meses después.

No nos vendan la moto y dejen de mentir

La periodista ha recordado que aunque le cesó, esto no fue definitivo, porque pasó "un tiempo prudencial" y le nombró presidente de la Comisión del Congreso, número dos por Valencia en las elecciones del 23J, eurodiputado... "No cuela", ha sentenciado Garat, al tiempo que le ha pedido a Sánchez que deje "de mentir". "Creo que es muy grave que desde antes de septiembre el presidente del Gobierno está mintiendo deliberadamente", ha manifestado.

Así las cosas, ha enumerado otros casos sobre los que Sánchez ha mentido, como por ejemplo respecto a Cerdán -lo último en saberse es que Sánchez y su mujer cenaron con Cerdán y Paqui-, respecto a Koldo, que no es algo "anecdótico" según la periodista o respecto a Francisco Salazar.

Con respecto a este último, cabe recordar, tal y como ha señalado Ketty, que el primer jefe de gabinete de Sánchez, Juanfran Serrano, ya advirtió a Sánchez en 2018 "de que Salazar era un baboso y que tenía estos comportamientos asquerosos, obscenos, inenarrables". Por eso, ha pedido "que no nos vendan la moto" y que dejen "ya de mentir".

Los mensajes entre Ábalos y Sánchez

El presidente del Gobierno ha calificado a Ábalos de "gran desconocido". Sin embargo, solo hay que mirar la hemeroteca para descubrir que, hasta hace no mucho, las palabras eran otras. Unos días después de ser despedido como ministro de Transportes, el presidente le mandó un mensaje de apoyo: "Te escribo para trasladarte mi solidaridad ante los infundios que, por desgracia, estamos viendo en los medios".

En las elecciones del 23J fue Ábalos el que escribió un mensaje de felicitación a Sánchez y este le respondió: "La verdad es que he echado de menos muchas veces trabajar contigo. Siempre he valorado mucho tu criterio político. También tu amistad". Este mensaje lo ha rescatado el secretario general del PP, Miguel Tellado, para demostrar que la afirmación "es un gran desconocido" es contradictoria.