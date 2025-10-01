Ketty Garat lamenta la "hipocresía" del Gobierno con la protección a la flotilla: "En Mauritania o Ucrania no lo vimos"

La Global Sumud Flotilla se encuentra ya en aguas internacionales y a "unas 140 millas" de Gaza, según ha afirmado la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en un vídeo publicado en redes sociales. El objetivo "es llegar a Gaza", lo que supone atravesar la zona de exclusión de Israel. En ese caso, el buque de la armada, 'Furor', no podría protegerla, tal y como ha advertido el Ejecutivo, que ha pedido a la flotilla "encarecidamente" que no traspasen esa línea y actúen con "responsabilidad".

Así las cosas, la periodista Ketty Garat ha criticado en 'Por fin', la hipocresía del Gobierno al enviar un buque a escoltar a la flotilla, algo que no se vio en otras ocasiones como en Ucrania o Mauritania. "Veo una absoluta hipocresía", ha criticado.

Ha comparado la situación con Ucrania o las misiones en Mauritania

Garat ha recordado que cuando los cooperantes fueron a Mauritania en contra del ministerio de Exteriores, este les avisó de que "van por su cuenta y riesgo y usted es responsable de lo que está haciendo". Lo mismo ocurre cuando los españoles fueron en "misiones heroicas" a Ucrania y trajeron a nuestro país niños ucranianos. "No vimos a furgones de la Guardia Civil escoltándolos".

En ese contesto, ha aprovechado para cargar contra la líder de Sumar y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien ha criticado al Gobierno, porque lo que tiene que hacer es proteger a la flotilla: "No vimos a Yolanda Díaz pidiendo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que lo hiciera", en referencia a lo comentado de Ucrania, ha espetado.

Furor es un buque en el que mandaríamos a nuestros militares a una zona de guerra a combatir con tirachinas

Sobre la protección del buque del Ejército 'Furor', Ketty Garat ha contado que un familiar suyo estuvo embarcado en él, por eso asegura que es "un buque en el que mandaríamos a nuestros militares a una zona de guerra a combatir con tirachinas". Ha señalado que no tiene sistema de defensa antidrones, un radar muy limitado o artillería, pero no armamento antimisiles.

Por lo tanto, "íbamos a proteger a medias a unas personas que han decidido por su cuenta y riesgo lanzarse a una zona de conflicto", ha criticado. Además, ha puesto en duda qué personas viajan en la flotilla, porque "no sabemos sus antecedentes" y ha indicado que en Francia ya está instalado el debate en la sociedad de si las personas que viajan a bordo tienen vínculos con Hamás o no.