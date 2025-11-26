Ketty Garat, sobre la instrucción a Mazón: "Que pidan el menú del restaurante me parece morboso"

"Que pidan el menú del restaurante me parece morboso. Qué aporta realmente saber si Mazón tomó bogavante o chuletas en El Ventorro". Así de contundente se ha mostrado la periodista Ketty Garat ante la decisión de la jueza que instruye la causa de la dana respecto a la petición del menú y la factura de la comida del president de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, el pasado 29 de octubre de 2024.

"Me parece que hay un afán morboso a la hora de pedir el menú, la factura... En qué va a cambiar, qué aporta realmente saber si Mazón tomó bogavante o chuletas en la comida de El Ventorro", ha apostillado. "¿En qué cambia la película? Ya sabemos que este señor no estuvo al frente de sus responsabilidades, que mintió", detalla.

Según apunta Garat, "da la sensación, por el tipo de peticiones que se hacen, que lo que se pretende es alimentar eso que ha intentado alimentar el Gobierno y el PSOE de que tuvo un affaire con Maribel Vilaplana". La periodista considera que no se trata de una "instrucción judicial seria el hecho de meterse en ese terreno", aunque insiste en que apoya las actuaciones judiciales que permiten "descubrir el minutaje, las mentiras de Mazón y ver si tiene responsabilidad penal o no la tiene", entre otros.

Aun así, Garat se pregunta si "nos vamos a meter en todos los terrenos". Según apunta en sus declaraciones, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "estaba en la India cenando con el número dos de Acciona y su mujer". Reprocha si realmente se le va a preguntar sobre "por qué su vicepresidenta de Transición Ecológica no atendió a las alertas" y cuestiona "si en ese caso las responsabilidades son dispares".

Dos menús por 165 euros

Este mismo miércoles se ha conocido que Mazón y la periodista Vilaplana comieron dos menús por un importe de 165 euros durante su estancia en El Ventorro el pasado 29 de octubre de 2024. Así consta en la factura emitida por el propietario del restaurante, que ha sido incorporada al sumario de la causa judicial por la gestión de la dana.

En dicha factura se hace constar como receptor de la misma al PP de la Comunitat Valenciana. Ambos comieron en la mesa 106 y disfrutaron de "dos menús concertados", de acuerdo con dicho documento, cuya hora de expedición no aparece.

El propietario de El Ventorro, que declaró recientemente como testigo ante la jueza de Catarroja que dirige la investigación, ha aportado también dos fotografías del reservado, donde se puede ver una mesa ovalada con cinco sillas en una habitación con dos grandes ventanales y un pequeño mueble bajo auxiliar. Además, ha entregado el plano en planta de dicha habitación, que tiene 4,43 metros de largo por 2,83 de ancho.