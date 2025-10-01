Ketty Garat, sobre las disculpas de la ministra de Igualdad: "Es un cadáver político"

La periodista y tertuliana de Por Fin Ketty Garat ha valorado las disculpas que ha ofrecido la ministra de Igualdad, Ana Redondo, después de que se demostrase el mal funcionamiento de las pulseras antimaltrato. Garat ha recordado que estas disculpas se producen dos semanas después de que saltase la polémica, por tanto, las palabras de Redondo le parecen "absolutamente escandalosas". De hecho, ha definido a la titular de Igualdad como "un cadáver político".

Del mismo modo, ha recordado algunos de los argumentos que ha ofrecido la titular de Igualdad en estos 15 días. Uno de los que más le han crispado ha sido aquel en el que Redondo hablaba de que este fallo "solo afectaba al 1% de las mujeres". "Total, que son cuarenta y pico mujeres en este país maltratadas y que piden precisamente una pulsera de protección", ha añadido. Garat ha terminado señalando que tras este tiempo, la ministra ha hecho lo que desde el principio se le pidió: "Una auditoría interna para saber qué es lo que había pasado".

En cualquiera de los casos, para la periodista, tanto las disculpas como la auditoría "llegan tarde" y por eso ha incidido en el hecho de que para ella, Redondo, es "un cadáver político". No obstante, ha querido destacar la "operación de Moncloa", por la que han intentado reflotarla y por eso, según la periodista, han introducido la violencia vicaria en el Código Penal. "Están intentando hacerle la cobertura desde el Palacio de la Moncloa con la infraestructura del Gobierno y del PSOE y ya es demasiado tarde", ha agregado.

Por último, ha rememorado la imagen ofrecida el pasado martes por el Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que participaban la ministra portavoz, Pilar Alegría, a quien ha acusado de ser quien difundió el "bulo de la bomba lapa"; el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, de quien ha afirmado que es "el próximo imputado del Gobierno por la trama de los hidrocarburos y de las mascarillas" y por último la ministra "de las pulseras antimaltratato". "Este Gobierno no está siendo consciente realmente de cuál es la gravedad de lo que le viene", ha concluido.