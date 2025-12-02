Ketty Garat, sobre el caso de Paco Salazar: "Ha habido coacción y ofrecimiento de puestos a las mujeres para retirar las denuncias"

A raíz de las últimas informaciones publicadas sobre el caso de Francisco Salazar, quien trabajó como asesor muy cercano a la figura de Pedro Sánchez durante la legislatura, el PSOE asegura que la investigación relativa a las denuncias presentadas contra el exdirigente socialista por acoso sexual no se ha paralizado.

Así lo ha defendido este lunes la portavoz de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Montse Mínguez, que ha insistido en que la investigación interna del partido contra Salazar sigue "en marcha" a pesar de que este se haya dado de baja como afiliado, algo que impediría continuar con el proceso.

"Esto ha forzado que el PSOE haya tenido que hacer un comunicado a las 14:50 horas diciendo que la investigación sigue su marcha y que se iba a retomar", señala la periodista Ketty Garat en la tertulia de La Brújula respecto a las declaraciones del PSOE. "Creo que es falso", añade.

Coacción y puestos de trabajo

Garat asegura que algunas de las mujeres que denunciaron casos de acoso sexual "han recibido llamadas con cierta carga de coacción para retirar sus denuncias y en otras ocasiones se les han ofrecido puestos". Defiende incluso que en algunos casos "se ha logrado que hayan sido colocadas y fichadas por determinadas empresas por la mediación del Gobierno y del PSOE".

Según apunta la periodista, dentro del caso Salazar había "una persona protegida por Paco Salazar que fue objeto de una denuncia por parte de una mujer trabajadora de Ferraz" con la que, asegura, pudo hablar en varias ocasiones para conocer su historia.

Muestra el cinismo de una parte de los dirigentes del PSOE

A esta mujer, detalla Garat, "se le despidió después de poner dos denuncias". Según cuenta, la Justicia le dio la razón en una de ellas, pero sobre la otra "la jueza acreditó que no había una consistencia sostenida en el tiempo porque tenía lagunas de lo sucedido debido a que estaba en tratamiento psiquiátrico". Un asunto que, según defiende, "muestra el cinismo de una parte de los dirigentes del PSOE con respecto a este asunto".