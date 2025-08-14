Un juzgado de Madrid remite al que investiga a Leire Díez una nueva denuncia por indicios de delito

Una jueza de Madrid ha determinado que la denuncia presentada por el partido Iustitia Europa contra la exmilitante del PSOE Leire Díez hace “presumir” la posible existencia de un delito, y ha decidido remitir el caso al juzgado que ya la investiga por presunto cohecho y tráfico de influencias.

En un auto al que tuvo acceso EFE este jueves, la titular del Juzgado de Instrucción número 44 de Madrid envía a su homólogo del juzgado número 9 la denuncia interpuesta por dicha formación, que acusa a Díez de tráfico de influencias, prevaricación, encubrimiento, obstrucción a la justicia, cohecho y pertenencia a organización criminal.

La magistrada ordena la apertura de diligencias previas a raíz de la denuncia, pero señala que el juzgado número 9 ya instruye una causa “por los mismos hechos”, por lo que opta por inhibirse y remitir el procedimiento al juez Arturo Zamarriego.

El caso ya cuenta con varios frentes abiertos

Este último ha citado a Leire Díez para declarar como investigada el próximo 11 de noviembre, en el marco de una investigación sobre sus presuntas maniobras para influir en procesos judiciales, tras una denuncia presentada por Hazte Oír y a petición de la Fiscalía.

Pero estos no son los únicos procesos judiciales que enfrenta Díez. Hace unas semanas, la Fiscalía de Madrid remitió un escrito al juez Zamarriego solicitando su imputación por supuestamente intentar sobornar a los fiscales José Grinda e Ignacio Stampa a cambio de información comprometedora.

La Fiscalía trasladó al magistrado sus investigaciones sobre estos presuntos intentos de soborno, aunque este rechazó incorporarlas a la causa, lo que llevó al Ministerio Público a presentar un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid, según señalaron a EFE fuentes jurídicas.

Ahora, el juez deberá decidir sobre la inhibición acordada por la titular del Juzgado de Instrucción número 44 tras la denuncia de Iustitia Europa.

Las denuncias contra Díez comenzaron tras la difusión de una grabación en la que la exmilitante participaba en una reunión junto al empresario Javier Pérez Dolset y el abogado Jacobo Teijelo (actual defensor del exdirigente socialista Santos Cerdán) con el empresario prófugo Alejandro Hamlyn, con el objetivo de obtener información sobre el responsable de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.