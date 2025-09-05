La Justicia abre curso envuelta en polémicas: el fiscal al borde del banquillo, Feijóo ausente y las críticas de Sánchez

La solemne apertura del Año Judicial en el Tribunal Supremo llega marcada por la tensión en torno a la figura del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, procesado por presunta revelación de secretos, y por el enfrentamiento político en torno a la independencia judicial.

Un fiscal en entredicho

El acto estará presidido por el Rey Felipe VI y contará con las intervenciones de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, y del propio García Ortiz, obligado por ley a presentar la memoria anual del Ministerio Público. Sin embargo, su intervención ha generado un profundo malestar entre magistrados del Supremo, tribunal que precisamente lo investiga, y entre asociaciones judiciales y fiscales, que le han pedido públicamente que renuncie a acudir.

Pese a ello, desde la Fiscalía recuerdan que mientras siga en el cargo debe cumplir con sus funciones, y el Gobierno le ha respaldado. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, defendió hace unos días que el fiscal general “está en plenitud de funciones”.

El rechazo del PP y la ausencia de Feijóo

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado que no asistirá al acto, decisión que adoptó ya en julio tras recibir la invitación. Considera una “provocación” la presencia de García Ortiz y sostiene que no puede avalar con su presencia lo que describe como una “anomalía”. “Que el Fiscal General se dirija a los magistrados que le investigan no ocurre en ningún país de Europa”, ha advertido.

Feijóo insistió en que su ausencia no implica falta de respeto al Rey ni al Poder Judicial, sino una muestra de lealtad hacia ambos.

Críticas cruzadas en el CGPJ

Los vocales conservadores del CGPJ han reclamado a su presidenta que actúe contra la intervención del fiscal y han mostrado también su rechazo a la presencia del ministro de Justicia. En contraste, el sector progresista ha defendido la “normalidad institucional” y ha respaldado tanto a García Ortiz como a Bolaños.

A este clima de división se suman las críticas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien esta semana acusó a algunos jueces de “hacer política”, unas palabras que han avivado la tensión con la judicatura.

Expectación por el discurso de Perelló

Todas las miradas estarán puestas en el discurso de la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló. En el mismo acto del año pasado, reclamó que se cesaran los "ataques injustificados" a los jueces y, desde entonces, ha tenido que reiterar su petición: el pasado junio denunció "la descalificación sistemática y vacía" contra los jueces.