Jupol denuncia que el dispositivo de La Vuelta en Madrid se diseñó para permitir premeditadamente los incidentes

El sindicato mayoritario de la Policía Nacional, Justicia Policial (Jupol), ha denunciado que el dispositivo de seguridad desplegado durante la etapa final de la Vuelta Ciclista a España en Madrid fue “un auténtico desastre” y que se diseñó, de manera premeditada, para que las protestas propalestinas tuvieran éxito. La organización sindical exige la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por lo que califican de “desastre operativo” que puso en riesgo a corredores, ciudadanos y agentes.

“Se puso en peligro a ciclistas y público”

El portavoz de Jupol, Ibón Domínguez, ha subrayado que el operativo permitió la infiltración de grupos ultras y radicales en la zona de meta, donde se produjeron incidentes graves: “Se dejaron entrar violentos en el circuito, mientras los manifestantes invadían y tiraban vallas, y los policías pedían apoyo que nunca llegó”.

En esa misma línea, el sindicato lamenta la ausencia de un trabajo preventivo de “embolsamiento y expulsión” de individuos violentos, atribuyendo la falta de actuación a “órdenes políticas”. Para Jupol, el despliegue no fracasó por la profesionalidad de los agentes, sino porque “desde el inicio estuvo marcado por la voluntad de no incomodar a determinados grupos” y por un supuesto “blanqueamiento institucional de las protestas”.

Críticas al Gobierno y a Marlaska

Jupol también ha criticado a los “responsables políticos que alentaron las protestas” y a los “satélites mediáticos del Gobierno” por contribuir, según el sindicato, a crear un clima favorable a la interrupción de la competición. Los agentes aseguran que hicieron “todo lo posible para evitar un resultado tan lamentable”, pero recuerdan que “nuestros compañeros hacen lo que pueden y, sobre todo, lo que les dejan hacer”.

Frente a estas críticas, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido el dispositivo asegurando que fue “absolutamente suficiente”, comparable incluso al diseñado para la Cumbre de la OTAN celebrada en Madrid en 2022. Marlaska felicitó a la Policía Nacional por su actuación en un contexto “absolutamente complejo”, insistiendo en que se actuó con “proporcionalidad”, garantizando tanto la seguridad de ciclistas y ciudadanos como el derecho de protesta contra la guerra en Gaza.

El ministro también deseó una “pronta recuperación” a los 22 agentes heridos durante los altercados.