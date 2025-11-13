Junts salva con su abstención al Gobierno y el Congreso rechaza la enmienda del PP para suprimir el cierre de las nucleares

El pleno del Congreso ha rechazado, gracias a la abstención de Junts, la enmienda que incorporó el PP en el Senado al proyecto de Ley de Movilidad Sostenible para suprimir la "fecha de cese definitivo" de las centrales nucleares de Almaraz, Ascó I y Cofrentes.

La enmienda se ha desestimado con 171 votos a favor (PP, Vox y UPN), 172 en contra (PSOE, Sumar, ERC, PNV y mayoría del grupo mixto) y siete abstenciones (Junts).

El partido de Puigdemont ha mantenido la abstención que defendió en el Senado y no ha cambiado el sentido del voto hacia el sí, que hubiera decantado la balanza.

Debate sobre el cierre de las nucleares

Sobre los cierres nucleares, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, pidió a los grupos que actúen con responsabilidad y eliminen dicha enmienda puesto que supondría ampliar la vida útil de estas instalaciones sin que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) realizara un informe técnico.

Durante el debate, el PSOE ha criticado que los 'populares' quieran alargar la vida de las centrales "sin rubor, informes técnicos ni pensar en la gente". "Hablan de seguridad energética, pero lo que realmente hacen es jugar con la seguridad de las personas", ha echado en cara la diputada socialista Cristina López.

Mientras, la diputada del PP Ana Martínez ha pedido al PSOE que no insista en su "defensa numantina" del calendario del cierre nuclear. "Las empresas, los sindicatos, los ayuntamientos, Europa y este Parlamento, con su mayoría, les piden que rectifiquen", ha recalcado

Qué se ha aprobado gracias al apoyo de Junts

Lo que sí se ha aprobado en contra del criterio del Gobierno ha sido la vuelta a la indemnización por retraso en los trenes de alta velocidad y la larga distancia de Renfe.

Sobre esta medida, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha cuestionado la eficacia que tendrá que la enmienda introducida en la Ley de Movilidad Sostenible obligando a Renfe a recuperar las indemnizaciones por retrasos de 15 y 30 minutos en el AVE, pues recuerda que no es la única compañía que opera y que puede afectar a la libre competencia.

A su vez, el PP ha conseguido 'colar' otras enmiendas que no contaban con el visto bueno del Gobierno, como estudiar una revisión de las etiquetas medioambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT) o garantizar las paradas, horarios, frecuencias y rutas actuales del transporte estatal por autobús en los pueblos.

Por otro lado se ha rechazado congelar las tasas aeroportuarias de Aena en 2026.