Junts plantea convocar una consulta entre la militancia sobre su apoyo al Gobierno

La dirección de Junts baraja someter a consulta entre sus afiliados la continuidad de su apoyo al Gobierno que preside Pedro Sánchez, según han confirmado a EFE fuentes de la formación independentista.

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, ha convocado una reunión de la ejecutiva del partido este lunes en Perpiñán (Francia) después de que la formación independentista subiese el tono este miércoles contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le advirtiese de que quizás había llegado el momento de "empezar a hablar de la hora del cambio".

Según ha informado el partido, la reunión, que se celebra "de acuerdo con el calendario previsto", tendrá lugar el próximo lunes en el espacio Les 5 Éléments, en el que Junts ha llevado a cabo otros actos con anterioridad.

Está previsto que a las 17:00, Junts ofrezca una comparecencia de prensa para valorar la actualidad política, aunque el partido no aclara quién comparecerá en la misma.

Las mencionadas fuentes explican que la consulta a la militancia es una de las posibilidades que está encima de la mesa y que se llevaría a cabo para refrendar la decisión final, que la tomará la cúpula del partido.

La consulta a la militancia es una posibilidad que hace días que se comenta a nivel interno entre cuadros y dirigentes del partido, si bien no será hasta el lunes, en la reunión de la ejecutiva, cuando Junts tome una decisión al respecto.

De hecho, Junts ya sometió al aval de la militancia el acuerdo para hacer presidente del Gobierno a Pedro Sánchez en noviembre de 2023 e hizo lo propio para decidir si salía o no del Govern de la Generalitat que presidía Pere Aragonès.

En las últimas semanas, los dirigentes de Junts han remarcado en público que antes del verano "pasarían cosas" y se dieron de margen hasta mediados del mes de diciembre para tomar una decisión sobre su apoyo al Gobierno de Sánchez ante lo que consideran numerosos "incumplimientos".