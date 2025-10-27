"Junts hará presidente a Feijóo": Rufián recupera su predicción tras la ruptura con el PSOE

La ruptura entre Junts y el PSOE amenaza seriamente la estabilidad del Ejecutivo de Pedro Sánchez. El portavoz en el Congreso de la agrupación política catalana Esquerra Republicana, Gabriel Rufián insiste a través de las redes sociales, en su idea de que la derecha catalana acabará decantando la balanza en favor del PP, tal como ha repetido varias veces en los últimos meses, tanto en intervenciones públicas como en entrevistas.

Junts, al filo de romper con Sánchez

La dirección de Junts se reúne este lunes en Perpiñán, Francia, para decidir si retira el apoyo parlamentario a Pedro Sánchez y convoca una consulta entre sus militantes que refrende la ruptura. El cónclave, encabezado por Puigdemont, se produce tras semanas de máxima tensión entre Junts y Moncloa, motivada por el estancamiento de la oficialidad del catalán en la UE, el retraso en la amnistía y el rechazo a transferir competencias.

La votación puede dejar al Gobierno con un equilibrio de fuerzas aún más precario.​

Rufián y su profecía: cronología de advertencias

Gabriel Rufián no ha ocultado nunca su desconfianza hacia Junts. A finales de 2024, ya alertó: "Tarde o temprano, Junts hará presidente a Feijóo, por la vía que sea, y simplemente está allanando el camino". Rufián vinculaba sus declaraciones tanto a la exigencia de una cuestión de confianza a Sánchez como a pactos puntuales de Junts con el PP y Vox, recordando que "ya existe una mayoría de derechas" en la Cámara y que lo único que ocurre es que Junts "no se atreve aún a dar el paso, pero se atreverá".​

En enero de 2025 reiteró: "Veo capaz a este PSOE de aguantar, pero todo depende de Junts, que será quien decante la balanza y quien al final hará presidente a Feijóo". El portavoz republicano subrayaba el giro discursivo de Junts y sus coincidencias de voto con la derecha, sentenciando: "Convergència durante mucho tiempo pactó con el PP y no pasó absolutamente nada, y creo que esto pasará y en Catalunya no pasará absolutamente nada".​

En foros y pasillos del Congreso, Rufián ha insistido en que Junts "tendrá que escoger", deslizando que una nueva alianza con el PP sigue el guion de la vieja política convergente en cuanto a la amenaza que supone para el partido el auge de Silvia Orriols y de Alianza Catalana: "Tiene que escoger lo que quiere ser: Pujol u Orriols. Y eso suena duro, pero es así".​

Por otra parte el video compartido en X señala en primera instancia al líder del PP, anunciando que pese a las diferencias ideológicas que existen entre ese grupo parlamentario con Junts y pese a las críticas del político gallego al Ejecutivo por aceptar las condiciones del partido catalán, él también pactará con dicha agrupación.

"Usted hubiera pactado con Junts, y usted pactará con Junts. Sí. Vox le impide hacer todo lo que sus antecesores hicieron, y es pactar con el nacionalismo de derechas vasco y catalán. Usted hoy solo puede pactar con Ortega Smith y Abascal, pero quizás algún día cambie", ha expresado.

Junts prepara el terreno

El debate sobre el papel de Junts se aviva mientras la formación apura sus consultas internas para decidir la ruptura con el PSOE. La portavoz Míriam Nogueras lanzó la semana pasada el aviso definitivo a Sánchez, asegurando que "quizá ha llegado la hora del cambio" y subrayando el malestar de la formación frente al cumplimiento de los pactos.

Ahora, con la sombra cierta de la retirada de apoyo, los de Puigdemont vuelven al centro del tablero y las advertencias de Rufián ganan peso político y mediático.​