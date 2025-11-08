Junts dice que el PSOE "se ha cargado la legislatura" y pide a Sánchez que reflexione: "¿Qué piensa hacer?"

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha reiterado este sábado que el PSOE "se ha cargado la legislatura" y que la presión recae sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Es paradójico que la presión sea para los que hemos cumplido y no para aquellos que no han cumplido", ha señalado en declaraciones a los medios desde Vic (Barcelona), uno de los puntos de Catalunya donde este sábado Junts ha instalado paradas en el marco de la campaña 'Junts s'explica a peu de carrer'.

Ha calificado de "anomalía democrática" que Sánchez piense en tirar adelante las iniciativas en el Congreso sin contar con mayoría y ha dicho que es el presidente quien debe explicar como piensa afrontar esta situación, textualmente.

Moción de censura

Preguntado por el apoyo a una posible moción de censura ha afirmado que "quien tiene el botón de elecciones o no elecciones es el presidente" y ha pedido que este problema no se traspase a Junts.

Sobre el bloqueo a las iniciativas en el Congreso ha dicho que su formación está en "concurso de acreedores" por lo que quieren cobrar todo aquello que acordaron con el Gobierno, y ha añadido que Sánchez se encontrará el resultado en el marcador de las votaciones, en sus palabras.

Junts "se explica"

En referencia a la campaña impulsada por el partido en todo el territorio, ha explicado que están haciendo charlas para que "cualquier persona pueda escuchar las propuestas en todos y cada uno de los temas que tiene el país como reto".

"Los ciudadanos están sedientos de propuestas y de esperanza, porque unos se resignan y los otros solo gritan", ha sentenciado.

El Gobierno dice que la previsión es seguir gobernando

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró este sábado que las previsiones del Gobierno "pasan por seguir gobernando", a pesar del anuncio de Junts de que vetará todas las leyes en tramitación en el Congreso y le recordó a la formación independentista que el Gobierno ha cumplido "todos los compromisos que estaban en su mano".

"Junts nunca dio apoyo a la legislatura, sino el apoyo a la investidura", aseveró la vicepresidenta los medios en su visita a la XXV Feria del Jamón de Bellota 100% Ibérico D.O.P. Los Pedroches, celebrada en Villanueva de Córdoba, a la que acudió junto al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

Montero afirmó que el Gobierno está "muy entrenado" para conseguir, voto a voto, los acuerdos parlamentarios para "sacar adelante" las iniciativas. Asimismo, recalcó que el Gobierno es un "socio fiable" que tiene capacidad de cumplir con sus compromisos. "Lo único que ocurre es que muchas veces nos gustaría que las cosas fueran más rápidas de las que van", matizó, y añadió que quieren agotar la legislatura para "seguir mejorando la vida de la gente".