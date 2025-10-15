Junts no descarta una moción de censura a Sánchez si "la situación se encrespa" y si Feijóo no es candidato

Junts, que siempre ha negado apoyar una moción de censura contra Pedro Sánchez, ha abierto por primera vez las puertas a esta posibilidad, siempre y cuando se den una serie de circunstancias. El vicepresidente del partido, Antoni Castellà, en declaraciones a La 2, ha explicado que están "evaluando" si deben continuar apoyando o no al presidente del Gobierno.

Consideran que el líder del Ejecutivo ha incumplido gran parte de los acuerdos de investidura, sin embargo, no apoyarán una moción de censura capitaneada por Alberto Núñez Feijóo, porque una moción "instrumental no puede hacerse nunca con un candidato que aspira a ser presidente".

Sería de locos que Junts apoyara a Feijóo

Si bien, antes de este supuesto, "lo lógico" es que Sánchez convocara elecciones en el caso de que el partido de Carles Puigdemont le retirara su apoyo. Pero si no lo hace y el PP presenta "de inmediato" una moción de censura con Feijóo como candidato, en palabras de Castellà, "sería de locos" que Junts apoyara al líder popular.

Un apoyo de Junts a Feijóo "no tendría ningún sentido", ha reiterado Castellà. "En la teoría es posible coger a cualquier persona del Estado español que no aspire a ser presidente de nada en un proceso de este tipo para convocar elecciones", ha continuado antes de matizar que "es solo un escenario teórico".

El PSC "complica mucho las relaciones Junts-Sánchez

Castellà también ha cargado contra el Partido Socialista Catalán (PSC), al que ha acusado de "boicotear" en el Parlamento catalán "aquello que se pacta en Ginebra". El vicepresidente de Junts se refiere a las propuestas de Junts que el PSC tumbó la semana pasada con los votos de PP y Vox, como un referéndum de autodeterminación o un concierto económico.

"Esto complica mucho las relaciones" de Junts y Sánchez, al mismo tiempo que ha tachado al PSC de "muy irresponsable". Es este sentido, preguntado por un posible encuentro entre Pedro Sánchez y Puigdemont ha comentado que "va muy tarde" si el presidente del Gobierno pretende reunirse en un futuro con Puigdemont,

Además, Castellà ha advertido de que "esto no va de fotos" sino que "lo relevante es cumplir acuerdos". "A Sánchez le pierde la estética", ha señalado.

Creen que los presupuestos es una estrategia del Ejecutivo para aparentar

Por otro lado, en la sesión de control en el Congreso de los Diputados, la portavoz Miriam Nogueras ha acusado al PSOE de hacer "más teatro que política" en temas como los presupuestos y fuentes del partido han apuntado a la posibilidad de que el Gobierno esté buscando el momento idóneo para adelantar elecciones.

Nogueras ha advertido de que no ha habido ningún avance en los presupuestos de 2026 y nadie desde el Gobierno se ha puesto en contacto con ellos, aunque desde el Ejecutivo hayan dicho en varias ocasiones la voluntad de presentar los presupuestos. Por eso, creen que es una estrategia del Ejecutivo para aparentar que está "trabajando duro".

La aplicación total de la amnistía y el reconocimiento oficial del catalán son dos de los temas primordiales para Junts y por los que todos los meses se reúne con un los socialistas para intentar avanzar en ellos. Castellà, por su parte, ha señalado que antes de terminar el otoño en Junts habrá un debate entre sus órganos internos tras el que se decidirá si mantienen o no el apoyo a Sánchez.

Un "no rotundo" a las nuevas cuotas de autónomos

Otro de los temas sobre los que se ha pronunciado Nogueras es el relativo a las nuevas cuotas de autónomos, la propuesta del Ministerio de la Seguridad Social que aboga por subir entre 11 y 206 euros las cuotas mensuales a partir de 2026 y que aumenten de manera progresiva en 2027 y 2028.

Juntsxcat en 'X' | EFE/ Mariscal

Nogueras ha rechazado tajantemente esta medida: "Nosotros hoy repetimos que nuestro voto es un no rotundo a apoyar las cuotas de los autónomos ni a seguir ahogando a la clase media trabajadora de Cataluña". Aunque se ha alegrado de que el PP se haya retractado ahora, ha recordado que en 2022 votaron a favor, al igual que el PSOE.