Junts confirma al PSOE su rechazo a los presupuestos si el Gobierno no cumple sus acuerdos

Junts ha comunicado este jueves al PSOE que no apoyará los Presupuestos Generales del Estado que presente el Gobierno de Pedro Sánchez si los socialistas no cumplen los acuerdos que tienen pendientes.

Así lo han confirmado a EFE fuentes cercanas a la negociación, después de que el líder de Junts, Carles Puigdemont, se haya reunido con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en pleno debate sobre los próximos presupuestos estatales.

Según las fuentes consultadas, Junts ha trasladado al PSOE que no piensa apoyar el proyecto presupuestario que presente el Gobierno si antes Sánchez no cumple los compromisos que ha ido adquiriendo en esta legislatura con la formación que preside Puigdemont.

La vicepresidenta primera y ministra de Economía, María Jesús Montero, había señalado esta mañana que el Gobierno mantiene un diálogo fluido con todas las formaciones y que la discreción es imprescindible para que haya confianza en las conversaciones.

Los siete votos de Junts en el Congreso serían imprescindibles para que el Gobierno pudiera sacar adelante los presupuestos para el año que viene.

Sin embargo, en las filas de Junts hay malestar por el hecho de que todavía no sean una realidad cuestiones como la aplicación plena de la amnistía -Puigdemont sigue sin poder volver de Bélgica-, la delegación de competencias en inmigración o la oficialidad del catalán en las instituciones europeas.

