Junts carga contra el pacto ERC-Gobierno: "Hay un poco más de café, pero sigue siendo café para todos"

Junts ha encendido las alarmas ante el acuerdo de financiación alcanzado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC, que prevé unos 4.700 millones de euros adicionales para Cataluña, pero que, según la formación de Carles Puigdemont, no cambia las reglas del juego, solo la cantidad en la taza.

"Hay un poco más de café, pero sigue siendo el mismo café para todos", ha sentenciado el portavoz del partido, Josep Rius, al denunciar que Madrid seguirá controlando la caja.

"Todos reciben más, pero la llave sigue en Madrid"

En declaraciones a la prensa desde la sede del partido, el también vicepresidente de Junts ha advertido de que el nuevo sistema no blindará a Cataluña frente a decisiones futuras del Estado. "Todos los territorios del Estado recibirán más dinero y Madrid seguirá teniendo la llave de la caja", ha criticado, subrayando que, a su juicio, este diseño es "un error" porque mantiene la dependencia financiera de la Generalitat respecto del Gobierno central.

Rius ha denunciado que las "lluvias de millones prometidas nunca acaban llegando a Cataluña", en alusión a inversiones y compromisos que, según Junts, se anuncian con grandes cifras pero se ejecutan tarde, mal o nunca. En este contexto, ha enmarcado el acuerdo ERC-Gobierno como un nuevo capítulo de promesas que, teme, pueden no consolidarse en el territorio.

Dardo a ERC: "La llave de la caja se ha esfumado"

El portavoz ha aprovechado para atacar directamente a Esquerra Republicana, socio del Gobierno en este acuerdo y rival directo de Junts en el espacio independentista. Ha recordado que ERC justificó el apoyo a la investidura de Salvador Illa como president prometiendo que obtendría "la llave de la caja" para Cataluña, algo que, según Rius, "se ha esfumado" con el pacto anunciado.

"A criterio de Rius, lo que anunciaron entonces y lo que dicen hoy no se parece absolutamente en nada", han remarcado desde Junts, presentando a ERC como una fuerza que rebaja sus exigencias a cambio de acuerdos que no alteran de fondo el marco de la financiación autonómica. Para Junts, la clave no es solo cuánto dinero adicional llega, sino quién decide, controla y garantiza de forma estable esos recursos.

Un modelo de financiación aún en disputa

Más allá del intercambio de reproches entre partidos independentistas, el debate reabre el viejo conflicto sobre el modelo de financiación autonómica y el encaje de Cataluña en él. Mientras el Gobierno y ERC intentan vender el acuerdo como un avance singular, Junts insiste en que cualquier fórmula que no entregue a la Generalitat un control efectivo y duradero de los recursos será "más café para todos" con una ración ligeramente mayor, pero sin cambio de receta.

En este tablero, la posición de Junts anticipa nuevas tensiones en el Congreso y en el Parlament, donde la batalla por el relato –quién ha conseguido qué para Cataluña y a cambio de qué– será tan intensa como la discusión técnica sobre cifras y modelos.