Junts avisa a Sánchez de que no apoyará "esta farsa": "Usted está en prórroga y la prórroga no dura toda la legislatura"

La portavoz de Junts per Cataluña, Miriam Nogueras, durante su intervención en el Congreso ha acusado tanto a PP como a PSOE de "engañarnos" y han advertido al Ejecutivo: "No hemos venido a dar estabilidad al gobierno español, sino para defender Cataluña".

"No hemos venido aquí a tomarnos unas cañas ni a caerles bien. No hemos venido aquí a dar estabilidad a ningún gobierno español. Estamos aquí para defender a Cataluña. Y nuestro compromiso no es con ustedes, ni con sus ideologías, sino con los catalanes. No estamos aquí para apoyar esta farsa. Usted está en prórroga, y la prórroga no dura toda una legislatura", ha subrayado la portavoz de Junts.

Por ello, ha manifestado que no van a aprobar "ninguna ley que sirva para maquillar toda la porquería y toda la miseria que supura muchas instituciones del Estado"

Nogueras ha asegurado que su bloque no es la izquierda, ni la derecha, "era, es y seguirá siendo Cataluña" ha sentenciado. Ha recordado que les han llamado "ratas, miserables, racistas o terroristas por defender Cataluña", pero que a pesar de los insultos "seguiremos siendo el bloque de contención del centralismo de la izquierda y de la catalanofobia de la derecha y la ultra derecha".

Junts acusa a PP y PSOE de provocar un "clima irrespirable"

Ha acusado a ambos, tanto al PP como al PSOE de protagonizar "un episodio de la vergüenza" y de mantener durante décadas "el traje de la Transición", el cual "no admite reformas estructurales que han estado bloqueando legislatura tras legislatura y que han derivado en el producto más derivado del Régimen" actualmente.

Les ha culpado de crear "el histórico conflicto catalán" porque su discurso se basa en el principio de la unidad de España, que Nogueras ha calificado como "antidemocrático". Además, les ha recordado que hace años decían que Cataluña estaba dividida, pero que ahora "el problema de convivencia lo tienen ustedes, Han conseguido que el clima sea irrespirable".

Nogueras ha acusado tanto a PP como PSOE de hipocresía porque en Barcelona, el PSOE está gobernando gracias a los votos del PP, un hecho que también ha echado en cara a los populares. "si el PP gobernara en Madrid sería un crimen" ha espetado a los socialistas., "pero que el PSOE gobierne en Barcelona está muy bien" ha comentado a los populares.