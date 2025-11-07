Junts asegura que su ruptura con el PSOE es "irreversible" e insiste en que el Gobierno "no va a poder legislar"

La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, ha asegurado este viernes que la ruptura de su partido con el PSOE es "irreversible", y ha insistido en que el Gobierno "no va a poder legislar".

Además, ha afeado que "el lenguaje que entienden los partidos españoles" es "el de llevar al límite todo".

La deuda de Sánchez con los catalanes es enorme

Así lo ha indicado Nogueras en una entrevista en TVE recogida por Servimedia, donde ha señalado que en 22 meses Junts y PSOE han llegado a acuerdos, pero "la gran mayoría" de los mismos "no se han materializado". "Parece que el único lenguaje que entienden los partidos españoles es este, el de llevar al límite todo", ha afeado.

"El bloqueo lo ha hecho el Gobierno español no cumpliendo con los catalanes". En este sentido, ha explicado que ayer se convocó la ponencia para la ley que presentó su formación política hace tiempo contra la multirreincidencia. Esto, ha asegurado, "lo podrían haber hecho hace un año", de modo que quiso saber "por qué" se hizo "justo ayer".

Para Nogueras, la pregunta ahora es "qué va a hacer este Gobierno cuando ha perdido una mayoría necesaria para poder gobernar", ya que "cuando se rompe se rompe" y antes Junts y PSOE negociaban, dialogaban y cerraban acuerdos que van "mucho más allá de la lista del supermercado que hacen los otros partidos", pero "todo esto se ha acabado".

Continuidad de la Legislatura

Ha destacado que Pedro Sánchez hasta la ruptura "tenía una mayoría de investidura y ahora no la tiene, como no la tiene, no puede gobernar". Ha lamentado que la deuda que tiene el Gobierno con los catalanes "es enorme" y ha afeado que el Ejecutivo "prefiere seguir en el poder antes que cumplir con los catalanes", ya que "hasta la fecha es lo que está demostrando".

"Las leyes que ha sacado el Gobierno han sido con los votos de Junts, excepto la reforma del Consejo General del Poder Judicial, que esto lo ha hecho con sus socios de la derecha, a partir de ahora este Gobierno no va a poder legislar", destacó Nogueras, quien apuntó que Junts y PSOE cerraron varios acuerdos y "estos nos los queremos cobrar".

Junts ha cumplido su parte del acuerdo, el PSOE no ha cumplido su parte

Asimismo, preguntada sobre si la relación con el PSOE está rota de forma irreversible, Nogueras ha afirmado que "sí", pero que "el PSOE nos ha llevado aquí". "Junts ha cumplido su parte del acuerdo, el PSOE no ha cumplido su parte, quien nos ha llevado a esta ruptura irreversible ha sido el PSOE", incidió en su respuesta.

Preguntada sobre si comparte que se diga que Junts puede bloquear al Legislativo, pero que el Ejecutivo tiene margen para seguir gestionando, Nogueras ha respondido que "ya lo han hecho". "Lo están haciendo, el Ejecutivo tiene la competencia de hacer reales decreto que no tienen que pasar por el Congreso y Sánchez dijo que podía gobernar al margen del parlamento", ha dicho.

Además, ha defendido que no están teatralizando. "No estamos teatralizando ni llevando la política a terrenos que no son políticos", ha comentado.