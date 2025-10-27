Junts apuesta por la ruptura con el PSOE y los socialistas responden "con mano tendida"

La ejecutiva de Junts reunida este lunes en Perpiñán (Francia) ha defendido por unanimidad romper con el PSOE. A la espera de que Carles Puigdemont confirme esta tarde a las 17:00 en su rueda de prensa qué hará finalmente su formación, Junts ha avanzado su intención de romper las negociaciones discretas con los socialistas en Ginebra y despachar al mediador internacional porque ya no es necesario.

Con esta decisión, que se someterá a una consulta de las bases del partido entre el miércoles y el jueves, Junts parece poner punto y final a su apoyo legislativo al Gobierno de Pedro Sánchez cumpliendo así con la amenaza que desde el Congreso su portavoz, Miriam Nogueras, le hizo en la última sesión de control.

En noviembre, se cumplirían dos años desde la rúbrica del acuerdo entre Junts y el PSOE en Bruselas, que permitió la investidura de Sánchez y la formación independentista reprocha al Gobierno que no ha cumplido con muchos de los puntos pactados, principalmente, la aplicación de la amnistía a Puigdemont

En Ferraz pillaba por sorpresa esta decisión de Junts

Este primer avance sobre la decisión que podría tomar Junts de renunciar a seguir apoyando a Pedro Sánchez ha pillado por sorpresa a la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, que respondía como podía al anuncio adelantado de Junts en la rueda de prensa posterior a la ejecutiva del partido.

La idea que ha repetido Mínguez se resume en dos palabras: "mano tendida". Desde el PSOE señalan que hay tiempo para negociar porque entienden que "vale la pena" y, a la espera de conocer oficialmente qué anuncia esta tarde Puigdemont, la comisión ejecutiva socialista muestra su "respeto absoluto" a la decisión que adopten.

"Hay diálogo, hay mano tendida, hay negociación y vale la pena. Vamos a insistir en esto y a seguir trabajando porque, como insisto, vale la pena dialogar, negociar y alcanzar acuerdos porque ahí tienen ustedes los datos económicos de nuestro país y los avances que hemos vivido durante estos años, y este Gobierno es lo mejor para Catalunya y para España", ha dicho textualmente Mínguez.

Qué pasará ahora

Una vez que Junts confirme su decisión definitiva habrá que ver en qué se traduce la ruptura de negociaciones con el PSOE. Es evidente que los intentos de los últimos días tanto desde el Gobierno como desde el Partido Socialista por evitar la ruptura no han servido para revertir las amenazas de los de Puigdemont.

Desde Junts siempre han rechazado la posibilidad de impulsar una moción de censura contra el presidente del Gobierno, pero desde hace semanas sobrevuela la posibilidad de una moción de censura instrumental sin el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de candidato.

Lo que sí evidenciará la ruptura del pacto de legislatura entre el PSOE y Junts es la minoría parlamentaria del Gobierno de Sánchez, que será a partir de entonces un Ejecutivo sin capacidad legislativa, incapaz de sacar adelante algo tan importante como los Presupuestos Generales del Estado.

Esto no implica que Sánchez se vea obligado a convocar elecciones, su Gobierno puede seguir adelante sólo que va a ser muy difícil que salga adelante ninguna ley, como, por otra parte, se ha constado su soledad parlamentaria.

El malestar del partido de Puigdemont con el Gobierno ha sido evidente en las últimas semanas. Ya en agosto, el expresident fugado advirtió de que en otoño pasarían cosas si Sánchez no cumplía con los compromisos adquiridos, pero fue hace una semana cuando la portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, elevó la presión.

El Gobierno ha tratado en todo momento de calmar los ánimos asegurando que no se sentía amenazado por Junts e incluso el presidente ha insistió en la voluntad del Ejecutivo de cumplir todos los acuerdos firmados con Junts al inicio de la legislatura.

Pero nada de esto ha servido para tranquilizar a Junts porque consideran que no había habido cambios ni avances en ninguna de sus demandas.