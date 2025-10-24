Junts y su amenaza de tomar decisiones no inquieta al Gobierno: "¿Preocupación? Ninguna"

Míriam Nogueras ha vuelto a advertir a Pedro Sánchez. La portavoz de Junts en el Congreso señalaba en 'Al Rojo Vivo' que "ha llegado el momento de tomar decisiones" y que "los ultimátums se han terminado", un contundente mensaje que no ha generado demasiada inquietud en Moncloa. El Ejecutivo resta importancia a las advertencias de la formación independentista y considera que se trata de gestos de presión.

El lunes, Puigdemont reúne a la dirección de Junts

Nogueras confirmó que Carles Puigdemont reunirá este lunes a la dirección ejecutiva de Junts para decidir los próximos pasos del partido respecto al Gobierno. "La decisión de lo que va a hacer o no la va a tomar nadie por Junts, la va a tomar Junts y la va a tomar el lunes", afirmó, reprochando al PSOE no haber "sabido aprovechar" el tiempo de negociación.

El "cambio" al que se refiere Junts solo sería posible mediante una moción de censura apoyada por el PP y Vox, algo que incluso en el entorno independentista reconocen como una hipótesis política muy remota. Otro escenario es una moción con el único objetivo de convocar elecciones inmediatas, aunque por ahora se trata de especulación.

Sánchez pide tiempo y calma a Puigdemont

Desde Bruselas, el presidente del Gobierno evitó elevar el tono y optó por un mensaje conciliador. Pedro Sánchez pidió a Puigdemont "tiempo, dedicación y esfuerzo" para cumplir los compromisos adquiridos en el marco de los acuerdos de Bruselas: "Este es un Gobierno que quiere y aspira a cumplir con sus compromisos. Lo estamos haciendo, y eso requiere tiempo y esfuerzo", dijo Sánchez.

El jefe del Ejecutivo trató así de apaciguar el malestar creciente en Junts, que reprocha al Gobierno retrasos en la aplicación de algunos de los acuerdos pactados, especialmente en materia de financiación e inversiones en Cataluña.

Moncloa: "No hay preocupación ni temor"

En el Palacio de la Moncloa insisten en que no hay temor a una ruptura y que los mensajes de Junts se interpretan como una estrategia de presión política. No pueden estar dándole importancia a cada advertencia, apuntan fuentes del Ejecutivo.

El ministro de Agricultura, Luis Planas, fue tajante: "¿Preocupación y temor? Ninguno". En la misma línea, otros miembros del Gobierno como Fernando Grande-Marlaska y Félix Bolaños subrayaron que la relación con Junts se basa en el "entendimiento, el trabajo y la negociación", y que la prioridad sigue siendo mantener la estabilidad parlamentaria.