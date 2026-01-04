Junqueras se reunirá con Sánchez el próximo jueves para "desbloquear" el modelo de financiación

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha anunciado que se reunirá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el próximo jueves 8 de enero para "desbloquear" el nuevo modelo de financiación para Catalunya.

Lo ha dicho en una entrevista concedida a El Periódico este domingo, en la que ha asegurado que el acuerdo está "cerca" y que un buen acuerdo es posible porque ERC ha batallado para conseguirlo, textualmente.

Además, ha dicho que esta próxima semana se concretarán las cifras y que la reunión, más allá de tratar la financiación, también servirá para recordar a Sánchez que "hay otros compromisos que se tienen que ir cumpliendo".

"Nosotros entendemos que las negociaciones son de carácter global. Está la condonación de la deuda del FLA, el modelo de financiación, la recaudación del IRPF, el consorcio de inversiones que debe garantizar que se ejecute lo presupuestado en Catalunya, medidas en el ámbito de infraestructuras clave como los trenes o la gobernanza aeroportuaria", ha resumido.

Sobre la ordinalidad en cuanto al modelo de financiación, defiende que esta debe "quedar garantizada en todos los ámbitos posibles" y que Catalunya necesita recursos, a su parecer, para la sanidad, las familias, los servicios sociales y las infraestructuras y afirma que le resulta sorprendente que esto solo preocupe a ERC, en sus palabras.

Apoyos

Sobre el apoyo del resto de formaciones en el Congreso a un nuevo modelo de financiación dice que "tendrán que decidir si quieren que haya más recursos para hospitales y escuelas, para universidades y para la industria, para los agricultores y para las familias", y ha añadido que lo que es bueno para la sociedad catalana lo es para todas aquellas comunidades que, dice, están infrafinanciadas.

En referencia a la postura de Junts ha dicho que "el país no puede quedar eternamente paralizado" y ha dicho que la mejor manera de defender un frente común es votar a favor de Catalunya, textualmente.

"Tienen la oportunidad de rectificar muchas de las decisiones que han tomado y de votar a favor de la condonación de 17.000 millones de euros de deuda del FLA", ha explicado.

Presupuestos

Preguntado por la negociación de presupuestos, ha recordado que "para que sea posible una negociación presupuestaria tiene que haber un acuerdo en el modelo de financiación y se tiene que desbloquear la capacidad de recaudación del IRPF".

"ERC estará encantada de que haya una negociación presupuestaria, porque quiere que haya presupuestos en todas las instituciones. Si el PSOE y el PSC comparten que es mejor que haya presupuestos, cumplirán sus compromisos", ha advertido.

En referencia a la gestión del Govern en materia de vivienda ha defendido que "no basta con promesas y declaraciones. Lo que hace falta es construirla y un plan masivo de rehabilitación".