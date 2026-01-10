Junqueras pide "mayorías incómodas" en el Congreso para aprobar el nuevo modelo de financiación

El presidente de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Oriol Junqueras, ha pedido crear "mayorías incómodas" en el Congreso para aprobar el nuevo acuerdo de financiación, después de que el Gobierno y los republicanos lo consiguieran el pasado jueves. ""Sabemos que para ser útiles hace falta llegar a acuerdos, y hace falta construir mayorías que muchas veces no son del todo cómodas", ha comentado en el Consell Nacional de ERC.

Además, ha advertido de que, si no se alcanza la mayoría necesaria para aprobarlo, la alternativa es que no haya nada de lo acordado y los recursos extra que recibiría Cataluña se los quedará "la caja del Ministerio de Hacienda". "El acuerdo de este jueves es muy importante porque permite disponer de casi 5.000 millones de euros más", ha puntualizado.

En concreto, Junqueras ha cifrado en 4.686 millones de euros la cantidad que recibirá Cataluña si el acuerdo sale adelante y, para ponerla en valor, ha comparado la cantidad con el presupuesto del Departamento de Educación, que son dos tercios. También ha señalado que con ese dinero se puede construir "una línea de ferrocarril nueva de Lleida a Figueres, pasando por Mollerussa, Tàrrega, Cervera, Igualda, Manresa, Vic y Girona".

"Uno de los muchos pactos" en los que están trabajando

Este nuevo modelo de financiación permitirá aumentar el presupuesto de la Generalitat en un 12%, por eso ha insistido en la necesidad de hablar con todos los grupos políticos y sociales y ha ironizado: "Somos conscientes de que es mucho más fácil hacer un tuit, o un titular, pero a pesar de que alguien tuviese suficiente paciencia para hacer 4.686 millones de tuits, no aportaría tanto como 4.686 millones de euros".

El presidente de ERC ha comentado que el acuerdo de financiación es solo "uno de los muchos pactos" en los que están trabajando, ya que sobre la mesa también está actualizad las competencias que solo corresponden a Cataluña, como la policía o prisiones, y algún aspecto en materia lingüística.

Además, ha condicionado la negociación de los presupuestos catalanes con el Govern a que haya un acuerdo sobre la recaudación total del IRPF por parte de la Generalitat. "Se tiene que producir porque el Gobierno español y catalán quieren crear un escenario de negociación presupuestaria. ¿Preferimos que haya 5.000 millones de euros más para las familias catalanas o preferimos que ese dinero se quede en el Ministerio de Hacienda?", ha apuntado.

Exige al Gobierno que Cataluña recaude el 100% del IRPF

Junqueras ha recordado que Cataluña ya ha logrado otros avances, como "la condonación de 17.000 millones de euros del FLA", incluyendo 1.700 millones de euros anuales en amortización y otros 150 millones de ahorro en intereses, lo que supone mutualizar esa deuda entre todos los españoles.

Por eso, el acuerdo sobre financiación es "un buen acuerdo", pero ha recordado al Gobierno central que "somos independentistas" y ha advertido a Pedro Sánchez y a Salvador Illa que si quieren sacar adelante los presupuestos, Cataluña tiene que recaudar el 100% del IRPF.