Junqueras ve "imposible" nuevos acuerdos con los socialistas si no cumplen sus compromisos

Oriol Junqueras, que vuelve a la presidencia de ERC tras imponerse en la segunda vuelta de las elecciones del partido, ha tendido este sábado la mano a sus adversarios internos y ha urgido al PSOE a cumplir con los pactos ya firmados antes de entrar a negociar nuevas cuestiones.

Así lo ha dicho en rueda de prensa poco después de conocerse los resultados de los comicios, con los que la candidatura de Junqueras, Militància Decidim, ha vencido con el 52,2 % de los votos a la lista encabezada por Xavier Godàs, Nova Esquerra Nacional, avalada por el 42,2 % de los electores.

Comienza "una nueva ERC"

En un mensaje dirigido puertas adentro, tras una campaña llena de reproches, Junqueras ha dicho que "solo hay un partido, que es ERC, y solo hay un país, que es Cataluña".

"No hay lugar para nada más que no sea la voluntad del partido para servir a Cataluña", ha asegurado, y ha agregado que hoy comienza a andar "una nueva ERC".

Tiende la mano a sus adversarios internos

Ha apuntado que las conversaciones que ha mantenido con Godàs y con la líder de Foc Nou -lista que quedó descabalgada de la segunda ronda-, Helena Solà, siempre han sido "agradables y constructivas" en privado, de modo que espera que esta actitud la mantengan también en público.

"Estoy convencido de que todo el mundo contribuirá a recoser el partido", ha añadido Junqueras antes de citar algunos ámbitos concretos en los que ha pedido la colaboración de sus adversarios: la "comisión de la verdad" que ha propuesto para esclarecer casos como el de los carteles denigratorios contra los hermanos Maragall o la ponencia política que habrá que redactar en los próximos meses, con el horizonte puesto en 2031.

El renovado presidente del partido, que ya lideró esta formación entre 2011 y el pasado junio, ha mostrado su disposición a que "mucha más gente se incorpore a ERC", porque "nunca seremos suficientes", ha dicho.

"Queremos ser cada vez más, superar todos los perímetros y tener mayorías cada vez lo más amplias posibles", ha dicho en evidente alusión a la propuesta de Godàs, quien ha pedido "no diluir" la propuesta política de ERC más allá del ámbito de la que él llama "izquierda nacional".

Exige al PSOE que cumpla los compromisos

Preguntado sobre su postura sobre la negociación de los presupuestos catalanes y estatales, Junqueras ha remarcado el mensaje que ha ido lanzando durante las últimas semanas: "Es imposible que exista una propuesta presupuestaria lo suficientemente buena, que sea la que Cataluña necesita y merece, si los socialistas no cumplen con todos los compromisos ya adquiridos".

Si no lo hacen, ha añadido, no habrá nuevos pactos. Esta es "una nueva ERC, grande y ambiciosa" que no repetirá "lo que quizás ha pasado en algún momento, quizás más de lo necesario", ha agregado en un evidente dardo a su exnúmero dos, la secretaria general saliente, Marta Rovira, que ha capitaneado las negociaciones sobre la investidura de Salvador Illa.

Posibles cambios en los liderazgos de los grupos parlamentarios

Precisamente quien la relevará en el cargo, la líder en el Ayuntamiento de Barcelona, Elisenda Alamany, ha dicho en alusión a una eventual entrada de los republicanos en el gobierno de Jaume Collboni, que la decisión la tomarán los militantes de la capital catalana, porque se debe respetar "la autonomía municipal".

Preguntado por si acometerá cambios en los liderazgos de los grupos parlamentarios, Junqueras ha dado a entender que sí, dado que se ha mostrado partidario "de la continuidad en lo que es bueno y de la renovación de lo que se puede mejorar".

En el caso del Parlament, su presidente y su portavoz, Josep Maria Jové y Marta Vilalta, eran partidarios de la candidatura de Nova Esquerra Nacional, igual que lo era la portavoz adjunta en el Congreso, Teresa Jordà, que aspiraba a ser la vicepresidenta del partido.