Julia Otero: "Un musulmán, inmigrante y socialista se ha convertido en el alcalde de la capital del mundo"

El joven progresista Zohran Mamdani, de 34 años, es el nuevo alcalde electo de Nueva York, una victoria que impulsa al ala izquierda demócrata y que tensiona la relación entre la ciudad más poblada del país y el Gobierno de Donald Trump, que ya ha amenazado con cortar los fondos federales que recibe.

Victoria aplastante

A sus 34 años, Mamdani, que se define como demócrata socialista, logró una aplastante victoria -el 50,4 % de los votos con el 91% escrutado- con una participación récord desde 1969 pese a los últimos intentos del 'establishment', encabezado por Trump y por magnates como Elon Musk, de frenar su avance con mensajes y dinero.

Musulmán nacido en Uganda, Mamdani, que se estrenará en el cargo el próximo 1 de enero, movilizó especialmente a los jóvenes, que lo arroparon en forma de un ejército de voluntarios para su campaña, sobreponiéndose a sus rivales, quienes insistían en que le faltaba experiencia. El alcalde electo acertó con su apuesta de centrarse en el alto coste de la vida de la Gran Manzana y sedujo a los neoyorquinos con promesas de autobuses y cuidado infantil gratis, viviendas asequibles y una red de tiendas administradas por la ciudad con precios bajos.

"Una estrella política"

Julia Otero dedica su columna a la figura de Mamdani, "un hombre musulmán, inmigrante y socialista" que se ha convertido en el "alcalde de la capital del mundo". Para la presentadora de 'Julia en la onda', ha "nacido una estrella política".

Esta reflexión se produce cuando se cumplen 36 años de la caída del Muro de Berlín, el final del Telón de Acero y el inicio de la reunificación de Alemania. El 9 de noviembre de 1989, el orden mundial cambió gracias a una revuelta "popular, entusiasta, pacífica que no derramó ni una gota de sangre". Se inició "la era de la esperanza", que ya "ha acabado" porque ahora "estamos inaugurando otra que vuelve a levantar muros entre países, continentes y entre ricos y pobres".