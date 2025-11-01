Julia Otero, sobre Mazón: "Dicen que igual el innombrable no dimite de momento para asegurarse la jubilación"

Julia Otero reflexiona en 'Julia en la onda' sobre el funeral de Estado por las víctimas de la Dana, que se celebró el miércoles 29 de octubre, un año después de la catástrofe en la que fallecieron 237 personas. La presentadora se pregunta si realmente merece la pena para Carlos Mazón tener que entrar por una puerta lateral al homenaje y ser recibido con gritos, abucheos e insultos.

"Sinvergüenza", "Asesino" y "Cobarde", así fue recibido el president de la Generalitat Valenciana a su llegada al acto, que tenía previsto su inicio a las 18:00 horas. "Viniendo aquí te ríes de nosotros y nuestros familiares", se escuchó decir a algunos de los familiares, que no pararon de gritar hasta que apareció la comitiva con el rey Felipe VI y la reina Letizia al frente, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Dicen que el innombrable -lo hemos sabido esta mañana- no será de nuevo candidato a la Presidencia de la Generalitat, pero que no dimite de momento, igual dicen que para asegurarse la jubilación. ¿En serio compensa entrar por una puerta lateral a un funeral de Estado y que te llamen a gritos 'sinvergüenza' en la versión más suave? ¿Vale la pena?", se pregunta Julia.

Un día después del funeral, Mazón declaró a los medios de comunicación que se hacía "cargo" de lo que había sucedido y por ello iniciaba una profunda reflexión antes de una comparecencia que daría en los próximos días: "Y no dejo, créanme, no les quepa ninguna duda, que no dejo de pensar y no dejo de reflexionar sobre lo que significa el día de ayer, sobre lo que significan estos días".

Las declaraciones del president de la Generalitat han despertado las especulaciones sobre el objeto de esa comparecencia. Mazón está citado el próximo 17 de noviembre en la comisión de investigación sobre la Dana en el Congreso de los Diputados mientras las noticias sobre su paradero el día de la catástrofe no paran de salir. La última de ellas, que después de la comida en 'El ventorro' con la periodista Maribel Vilaplana, el president la acompañó hasta un párking cercano. Vilaplana comparecerá ante la jueza de Catarroja este lunes en el marco de la investigación de la gestión de la catástrofe.