Julia Otero, sobre el fin del cambio de hora propuesto por Sánchez: "La mayoría conservadora de la UE no querrá darle ese triunfo al único presidente socialdemócrata"

Hoy el día en que a las 03:00 horas serán las 02:00 horas, así que bienaventurados los madrugadores porque gozaremos de una hora más de sueño, pero podría ser el último cambio horario.

La Unión Europea es un gran paquidermo que se mueve muy lentamente. En 2018 hicieron una encuesta en la que quedó claro que el 84% de los europeos no queríamos este lío del reloj. Hasta el año 2019 no votaron los europarlamentarios y lo hicieron a favor de acabar con él en 2021, pero estamos en 2025 y seguimos igual.

Siete años han pasado hasta que Pedro Sánchez ha resucitado la propuesta. ¿Será esta noche la última vez que cambiemos el reloj? Permítanme que lo dude. La mayoría conservadora de la UE no querrá darle este triunfo al único presidente socialdemócrata. Aunque no sea una propuesta suya, en realidad es de la Eurocámara. Pero estamos en tiempos en que con tal de ver ciego al adversario, algunos escogen quedarse tuertos.

Al menos no nos lanzan mierda desde un avión, como hizo Trump usando la 'EA', la Estupidez Artificial. Es una alegría no ser ciudadano norteamericano en este tiempo. Es más, Europa es aún una feliz anomalía en el planeta aunque se mueva como un pesado paquidermo.