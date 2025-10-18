Julia Otero critica que el PP se ponga del lado de Trump: "El patriotismo de pulsera produce sudores fríos"

Este sábado es el Día Mundial de la Menopausia, por lo que Julia Otero inicia su columna felicitando el día a esas mujeres que están en esa "divertida fase", irónicamente, del abanico y los sudores repentinos en los momentos más inoportunos.

"Os hablo desde el futuro, el tiempo juega a vuestro favor", asegura. Y les pide que no soporten situaciones que "la farmacología puede aliviar muy fácilmente" o que si su ginecólogo tiene reparos, cambien y pidan una segunda opinión: "Todo menos resignarse al 'hay que sufrirlo porque es lo que hay'".

Dicho esto, explica que la semana a nivel informativo también ha sido de muchos sofocos y prueba de ello es 'El show de Truman' que se vio el lunes en Egipto, "con los líderes del mundo entero ejerciendo de coristas, mientras la Vedet, Donald Trump, desplegaba sus plumas en el escenario". Mientras, al fondo, "decenas de miles de cadáveres, un atrezzo macabro para un plan que es más un business, un plan de negocio".

"Sofoco y bochorno produce escuchar a la oposición en España ponerse del lado de Trump en el asunto de invertir en cañones y tanques que obviamente Trump quiere que le compremos a él. Ese patriotismo de pulsera también produce a veces sudores fríos", sentencia.