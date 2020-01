Trapero admite que informaba a Interior de los planes de la Fiscalía contra el 1-O

En la Audiencia Nacional se ha reanudado el juicio contra la antigua cúpula de los Mossos d´Equadra por el papel que jugaron en el desafío independentista de octubre de 2017. El que fue Mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero , responde a las preguntas del fiscal y dice que la instrucción para tener cuidado con el uso de la fuerza no fue para justificar una actuación laxa, sino para evitar consecuencias peores.

"No era una justificación, es que cualquier cerilla encendería una hoguera importante", ha declarado.

Ante las preguntas del fiscal, Trapero se remite constantemente a la Comisaría General de Información porque no conoce los detalles de por qué no se actuó respecto a la ANC o la CUP, pero da fe del informe que alerta sobre la mala imagen que pueden dar en el cuerpo este tipo de actuaciones.

"Me parece un hecho objetivo, que es verdad, que ha dañado la imagen cuando hemos ido a una actuación contra ese tipo de colectivo", ha dicho.

Trapero reconoce que se saltó el deber de guardar secreto sobre las instrucciones de la Fiscalía, se las comunicó a sus superiores políticos, pero no fue con mala fe.

El exmayor de los Mossos ha reconocido que puso en conocimiento de Joaquim Forn -condenado por el Tribunal Supremo a diez años y medio de cárcel- y a Puig y Soler -que al igual que Trapero, afrontar una petición de once años de cárcel- el contenido de las instrucciones de la Fiscalía para evitar el referéndum ilegal del 1-O, pese a que algunas de ellas eran secretas.

"No lo hice con ninguna mala fe, todo lo contrario. No lo puedo explicar de manera diferente, es así", ha admitido Trapero, ante la insistencia del fiscal, ante quien ha justificado que comunicara estas instrucciones a sus jefes políticos porque implicaban por parte de los Mossos el uso de recursos, de dinero, de alquiler de material y porque "no eran temas especialmente secretos" ya que estos documentos acababan siendo publicados en la prensa.

