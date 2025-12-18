JUICIO DANA

La jueza de la dana fija para el 9 de enero la declaración de Feijóo como testigo

El presidente del PP está citado a las 09:30 horas en los Juzgados de Catarroja (Valencia).

Agencias

Madrid |

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón (i) y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (d), ofrecen declaraciones a los medios tras su visita al Centro de Coordinación de Emergencias de la Comunitat Valenciana, junto al , a 31 de octubre de 2024, en L'Eliana, Valencia
El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón (i) y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (d), ofrecen declaraciones a los medios tras su visita al Centro de Coordinación de Emergencias de la Comunitat Valenciana, junto al , a 31 de octubre de 2024, en L'Eliana, Valencia | Europa Press

La jueza que instruye la causa penal sobre la gestión de la dana ha fijado para el viernes 9 de enero la declaración como testigo del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en los juzgados de Catarroja (Valencia), según un auto hecho público por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

La citación de Feijóo fue acordada por la instructora el pasado viernes 12 de diciembre tras ser solicitada por la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-0, que ejerce la acusación particular en el procedimiento.

El presidente nacional del PP está citado a las 9:30 horas en los juzgados de Catarroja (Valencia).

En la misma diligencia de ordenación se ha fijado el lunes 12 de enero para la celebración del careo entre la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y el que fue jefe de gabinete de Carlos Mazón en Presidencia de la Generalitat, José Manuel Cuenca.

