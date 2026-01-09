CASO KOLDO

La jueza cita a Santos Cerdán el 5 de febrero por un presunto delito de falso testimonio en la comisión del 'caso Koldo'

El exsecretario general del PSOE tendrá que declarar al apreciar la magistrada que faltó "sustancialmente a la verdad" en su intervención en el Senado, en la que se desvinculó de Koldo.

La estrategia de Santos Cerdán en torno al PSOE en el Senado: sus palabras y sus medidos silencios por respuesta

ondacero.es | Europa Press

Madrid |

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, en la Comisión de Investigación del 'caso Koldo' en el Senado.
El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, en la Comisión de Investigación del 'caso Koldo' en el Senado. | Ananda Manjón / Europa Press

El Juzgado de Instrucción Número 24 de Madrid ha citado el 5 de febrero como querellado al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán para que declare por un presunto delito de falso testimonio al apreciar que faltó "sustancialmente a la verdad" en su intervención del 30 de abril de 2024 en el Senado por desvincularse del exasesor ministerial Koldo García.

En una diligencia de ordenación, el Juzgado emplaza a Cerdán a las 11.00 horas. Fue el pasado mes de octubre cuando la instructora decidió investigar al exdirigente socialista a raíz de una querella de Hazte Oír.

Según esa resolución, a la que tuvo acceso esta agencia de noticias, los hechos se habrían cometido en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado, donde señala que Cerdán "habría faltado sustancialmente a la verdad, al concurrir indicios de que hay desviación clara entre la narración del compareciente y la realidad material por la que fue interrogado".

Las preguntas y respuestas "claras" de Cerdán en el Senado

Así, detalla que las "preguntas eran claras": "¿Contactó con Koldo García de 2021 a 2023?, ¿tenía conocimiento de que (éste) ejerciera funciones de intermediario o fines lucrativos en la adquisición de mascarillas?, ¿dio instrucciones a esta persona para que se beneficiaran determinadas empresas?, ¿tuvo relación empresarial directa o indirectamente a través de terceros, empresa o sociedad interpuesta con Koldo García?".

Y, subraya la juez, "las respuestas del querellado también fueron claras": "No, a todas las preguntas", a pesar de que un informe del Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, "revelaría lo contrario".

"Esto es, que Cerdán contactó con García de 2021 a 2023, tendría conocimiento de que habría ejercido funciones de intermediario o fines lucrativos en la adquisición de mascarillas, habría dado instrucciones a esta persona para que se beneficiaran determinadas empresas y habría tenido relación empresarial directa o indirectamente a través de terceros, empresa o sociedad interpuesta" con Koldo, precisa.

Para la magistrada, un archivo de la querella en estos momentos "resultaría precipitado", a la vista de que esa "desviación" en el relato de Cerdán "resultaría patente y manifiesta", "faltando en su testimonio".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer