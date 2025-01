El juez del Supremo rechaza el recurso de Ábalos e insiste en que hay indicios contra él

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha desestimado el recurso del exministro de Transportes José Luis Ábalos contra la petición del suplicatorio al Congreso para investigarle por supuestos delitos de corrupción en el caso Koldo al apreciar "indicios bastantes" contra él y no simples sospechas.

En un auto el juez instructor rechaza el recurso del exministro y actual diputado contra la resolución en la que el magistrado elevó suplicatorio al Congreso para suspender su inmunidad en la causa que se sigue contra él por distintos delitos relacionados con adjudicaciones del Ministerio, al confirmar los indicios existentes, que según destaca, "no son meras o simples sospechas".

Puente subraya que los indicios existentes no son "meras o simples sospechas". En particular, hace hincapié en que no se fundamentan únicamente en la declaración del presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama.

Al mismo tiempo, el magistrado rechaza la nulidad de las actuaciones instada por Ábalos, según el cual la UCO interceptó un sobre a su nombre que le llevaba Joseba García, hermano de su ex asesor ministerial Koldo García, sin que pudiera hacerlo por la ausencia del suplicatorio.

Puente responde que, según ha resaltado la UCO en un informe, dicho sobre no estaba cerrado ni estaba nominalmente dirigido a Ábalos, sino que se trataba de un sobre abierto y sin destinatario aparente. En cualquier caso, añade que los documentos fotografiados carecen de toda relevancia en la investigación.

Censura la filtración de los vídeos de la declaración de Ábalos

Por otro lado, Puente rechaza igualmente la petición de Ábalos de investigar la filtración de los vídeos de su declaración y de las de Koldo y De Aldama en el Supremo durante el pasado diciembre.

En primer lugar, señala que carece de competencia para esa investigación y, en consecuencia, apunta que el ex ministro o cualquiera de las otras partes, si lo consideran oportuno, pueden denunciarlo ante los Juzgados de Madrid.

No obstante, califica de "desgraciada" dicha filtración, recalca que no procede del órgano jurisdiccional y recuerda a Ábalos que tanto su representación, como el resto de las partes, tienen acceso al contenido íntegro de las actuaciones.

"Todas las partes han tenido, también la que presenta el escrito que ha dado lugar a la presente resolución, acceso a las actuaciones y, en consecuencia, de cualquiera de ellas, incluso de varias, podría haber partido la censurable filtración", dice el juez.

Puente expone las medidas que ha adoptado hasta el momento, "ciertamente sin éxito", para evitar las filtraciones, y advierte de que en lo sucesivo extremará las cautelas para evitar, "en lo posible, que filtraciones semejantes vuelvan a producirse, aceptando por anticipado cualquier sugerencia razonable y factible que pueda proceder de cualquiera de las partes en esa dirección".