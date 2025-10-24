CASO KOLDO

El juez del Supremo rechaza "en este momento" pedir al PSOE los movimientos en efectivo desde 2017

El PP había solicitado al instructor que requiriera "con carácter urgente" a los socialistas los movimientos de caja desde 2017.

ondacero.es | Agencias

Madrid |

El exasesor ministerial Koldo García a su llegada al Tribunal Supremo, a 15 de octubre de 2025, en Madrid (España).
El exasesor ministerial Koldo García a su llegada al Tribunal Supremo, a 15 de octubre de 2025, en Madrid (España). | Europa Press

El magistrado del Tribunal Supremo (TS) que investiga el 'caso Koldo' ha rechazado la solicitud del PP para que reclame al PSOE todos los movimientos de caja desde 2017 por los pagos en sobres.

"No ha lugar a lo interesado en este momento, sin perjuicio, lógicamente, del resultado de las referidas declaraciones testificales a cuya vista se acordará lo procedente", responde el magistrado Leopoldo Puente en una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press.

Los 'populares' habían solicitado al instructor del 'caso Koldo' que requiriera "con carácter urgente" a los socialistas todos los movimientos de caja desde 2017, de modo que la información esté disponible antes del próximo 29 de octubre, cuando están citados dos trabajadores del PSOE, a fin de arrojar luz sobre los pagos en sobres al ex ministro José Luis Ábalos y su ex asesor Koldo García.

En su escrito, la acusación popular unificada que lidera el PP pedía los movimientos de caja desde 2017, incluidos los ingresos desde cuentas bancarias, y "no solo el resumen anual sino el detalle de cada uno de los movimientos", especificando las salidas, los conceptos y los perceptores "de todo el dinero que llegó a la caja" desde ese año.

