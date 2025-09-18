El juez del Supremo mantiene en prisión a Santos Cerdán

El instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS) ha acordado mantener en prisión provisional al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, rechazando así su última petición, al considerar que persiste el riesgo de destrucción de pruebas en el marco de la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública.

El juez subraya la "gravedad de los delitos cometidos por la organización criminal" y apunta directamente al "papel director" que, según los indicios recabados, habría ejercido Cerdán dentro de la red. La investigación judicial lo sitúa en una posición de control de las supuestas adjudicaciones irregulares y de los pagos derivados de las mismas.

En su informe, la Fiscalía recalcó además que las pesquisas "se encuentran todavía en una fase inicial respecto a él", con diligencias ya acordadas pero pendientes de ejecución. Esa circunstancia, advierte, aumenta el riesgo de que pueda obstaculizar el proceso si quedase en libertad.

También se teme "la posibilidad de que continúe relacionándose con otras personas responsables de los pagos realizados por las adjudicaciones amañadas", muchas de ellas aún no identificadas. Para el fiscal, esa capacidad de alterar pruebas, ocultar información o condicionar a testigos e investigados en un procedimiento "de gran complejidad" justifica la necesidad de mantener la prisión provisional.