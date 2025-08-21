El juez solicita la extradición del empresario Alejandro Hamlyn ligado al caso Leire

Francisco de Jorge, el magistrado encargado de investigar el caso de Leire Díez, la conocida como 'fontanera' del PSOE ha solicitado la extradición del empresario Alejandro Hamlyn que se encuentra en estos momentos en Emiratos Árabes. Según ha publicado el diario ABC, el juez sospecha que el empresario pagaba un sueldo de 4.200 euros a un policía de la Audiencia Nacional para que le filtrara información sensible de la UCO y otros miembros judiciales.

Hamlyn afirma que no puede salir del país árabe debido a que se encuentra bajo una investigación por una deuda de 7.000 euros. Este empresario, que ya está siendo investigado por la Audiencia Nacional por una trama de hidrocarburos, es protagonista de una videoconferencia grabada en la que Leire Díez le ofreció beneficios judiciales a cambio de conseguir información comprometedora de los altos cargos de la UCO, en particular del teniente coronel Antonio Balas, uno de los máximos responsables de la UCO, que está al frente de investigaciones sensibles que afectan a Begoña Gómez, a David Sánchez Pérez-Castejón o al caso Koldo.

Hamlyn le trasladó su dificultad para negociar con la fiscalía a lo que Díez le aseguró que podría proporcionarle una reunión. Incluso cuando el empresario mencionó que menciona que se econtraba en Dubái; Leire afirmó que: "no pasa nada, porque los fiscales también se mueven. En este país viajan, no hay ningún problema en eso". Y Díez le insistía en que necesitaba información sobre Balas, porque "el día que ese fiscal viaje (...) no puede haber generalidades ni vaguedades".

Hamlym le habló a la "fontanera" también acerca de que el fisco de Euskadi le reclamaba más dinero -ya había pagado 60 millones-, problema que Díez le prometió que le solucionaría, pero que "es otra negociación" y para poder empezarla necesitaba información sobre el otro asunto, porque "si se demuestra esto de Balas, todo lo demás viene dado". El empresario aceptó el trato y, previsiblemente, iban a reunirse en más ocasiones para intercambiar la información. Sin embargo, no hubo más encuentros porque esa información no existía. Más adelante, el empresario afirmó que se había inventado poseer ese tipo de información.