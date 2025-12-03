El juez reitera al PSOE que debe presentar todos los pagos en metálico entre 2017 y 2024

El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha requerido al PSOE que le remita todos los pagos en metálico efectuados por el partido entre 2017 y 2024, "con independencia del destinatario", y no solo los vinculados al exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

El PSOE pidió al juez que aclarase si quería todos los pagos

El PSOE solicitó al juez que aclarase si los pagos en efectivo que requirió eran los vinculados a estos dos investigados o si quería todos los efectuados entre esos siete años, lo que, en opinión del partido, tendría "graves derivaciones".

Los socialistas creen que investigar todos los pagos sería excesivo, ya que advierten de que podrían acabar en manos de sus adversarios políticos. Entienden que requerir los pagos a las personas investigadas en la causa, José Luis Ábalos y Koldo García, es más razonable.

La providencia es lo "suficientemente clara"

Ismael Moreno, que investiga una parte del caso Koldo en la Audiencia Nacional, ha contestado que no procede aclaración alguna, pues la providencia en la que formulaba dicha petición el 26 de noviembre es lo suficientemente clara.

Quiere saber lo que se abonó "a todas las personas, cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios"

Y subraya que el PSOE debe presentar la relación de pagos en metálico realizados durante dicho periodo (2017-2024) "con independencia del destinatario, es decir, a todas las personas, cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios, junto con los documentos justificativos en los que se soporten dichos pagos".

Esta documentación se incorporará a la pieza separada de la causa donde investiga si los pagos en efectivo del partido pudieron ser utilizados por el exministro y su asesor para blanquear dinero de posible procedencia irregular o delictiva.

Para el juez, la información solicitada se refiere a cuestiones trascendentes, dado que no ha quedado suficientemente explicado el origen de las cantidades en metálico que tenía el PSOE en su sede para hacer frente a las compensaciones de gastos de los investigados y de otros posibles beneficiarios.

Tras oír como testigos al exgerente del PSOE Mariano Moreno y a una empleada del partido, el juez Puente resaltó las "incógnitas" sobre la naturaleza de los pagos, el origen de las cantidades en metálico de las que el PSOE disponía en su sede para hacerles frente, o las razones que aconsejaban hacer las compensaciones económicas en efectivo ni la forma en la que se hacían.

La reacción del PSOE

El PSOE ha asegurado que respeta la decisión del juez y atenderá con total normalidad la solicitud presentada. Forma parte del procedimiento y, como siempre, colaborarán con la Justicia.

Además, han afirmado que su posición es clara: "toda la información que se requiera, se entregará. La transparencia no solo se anuncia, se practica". Por último, han recordado que las cuentas del PSOE están fiscalizadas y auditadas.